嘉義市國際管樂節壓軸　伍佰攜手China Blue跨界管樂節演出

▲ 「伍佰」壓軸以搖滾表演攜手在地學子跨界管樂聯演 。（圖／嘉義市政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

2022第30屆嘉義市國際管樂節16日盛大開幕，緊接著17日下午管樂踩街行進表演，晚間在嘉義市體育場舉辦的大型晚會，由實力派女歌手林芯儀、搖滾天王伍佰與金秋大樂隊演出，美妙的歌聲搭配為加入管樂重新編曲的膾炙人口好歌為長達17天的管樂節拉開序幕，以嘉義「美聲回嘉」點綴管樂節盛大晚會，儘管寒流來襲、入夜後溫度下探9度，現場仍湧入上萬觀眾一起享受精彩演出，以滿滿的熱情讓冬夜沸騰。

嘉義市國際管樂節今年邁入第30週年，副市長陳淑慧表示，活動辦到第30屆可說是別具意義，國內外各樂團精心籌備演出，許多民眾從下午的踩街活動一直到晚會都全程參與，很感謝大家對嘉義市國際管樂節的肯定與支持，期盼嘉義市管樂之都的美名能更加茁壯。

大型晚會卡司陣容華麗，晚會一開始由出身嘉義的歌手林芯儀偕同金秋大樂隊合作演出，演出多道為管樂節編曲、加入管樂的好歌連發，帶起現場一波高潮，臺下歌迷更熱情呼喊不斷，現場觀眾們以手機燈光配合音樂搖擺，沉醉在醉人樂聲中。

緊接由嘉義市南興國民中學管樂旗藝術才能班、臺北市立景美女子高級中學樂儀旗隊、臺北市建國高級中學樂旗隊、日本專修大學玉名高校吹奏樂部與臺北樂府樂旗藝術團，帶來氣勢磅礡的「變換隊形」演出，擠滿看台的觀眾更以如雷的熱烈掌聲感謝今晚表演者以熱情擊退寒流的精采演出。

受邀於晚會變換隊形演出的樂旗儀隊更把握匯聚全台及國際優秀表演隊伍演出機會，在演出後仍留在場邊為表演隊伍喝采，國際管樂節成為演出者互相觀摩、交流的最佳機會。

精彩絕倫的管樂變換隊形表演後，重頭戲壓軸由重量級搖滾巨星「伍佰」攜手China Blue與嘉義在地學校博愛國小、宣信國小、東吳高職學子、臺北樂府樂旗藝術團與印尼湛特‧布安納行進打擊樂團跨界聯演、跨國合作，隊伍於草地間演出管樂，一同演奏多首熱門經典歌曲如「你是我的花朵」、「衝衝衝」High翻全場，也讓全場聽眾聽得如癡如醉，浩大的樂隊陣仗更是讓現場觀眾一飽眼福。

2022年12月16日至2023年1月1日長達17天管樂節精彩活動不間斷，活動期間由臺灣金嗓歌后葉璦菱、金曲歌王趙傳、新生代最具潛力獨立樂團青虫aoi等重量級歌手將輪番上陣，其中最大亮點莫過於「臺灣的最愛」荷蘭爵士天后蘿拉‧費琪（Laura Fygi）將於12/21(三)以優美歌聲詮釋拉丁、巴沙諾瓦曲，期待擄獲爵士迷的心。

此外，也邀請到德國彼得樂赫的薩克斯風四重奏、美國亞歷克西斯．科爾（Alexis Cole），也將接連回「嘉」演出。相關資訊可上嘉義市政府文化局（http://www.cabcy.gov.tw/）或2022嘉義市國際管樂節官網（http://www.chiayiband.com.tw/page2022/index/index.html）查詢。