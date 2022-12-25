快訊／嘉義市議長選舉出爐！ 陳姿妏11票當選 ▲嘉義市議長由陳姿妏當選。（圖／記者翁伊森翻攝） 記者翁伊森、莊智勝／嘉義報導 嘉義市議長選舉，由無黨籍議員陳姿妏11票當選。 嘉義市議長選舉，首輪陳姿妏獲得11票、蘇澤峰10票、王浩1票、顏慎節1票。 ►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中 ET快訊 快訊／震撼彈！ 剛選上議長就宣布「即刻退黨」 快訊／台中議會龍頭出爐！ 張清照成功連任 快訊／北市議長出爐！ 戴錫欽38票勝出 快訊／台南議長出爐！ 拿下36票大勝 快訊／創紀錄！ 新科議員當選宜蘭議長 快訊／退民進黨無效？ 嘉市議長結果出爐 快訊／基隆議長出爐！ 民進黨16票勝出 罕見！ 她就職縣長「穿足球裝宣誓」 高虹安就職要查「大祕寶」！ 撤銷對媒體訴訟 柯文哲卸任搭捷運！ 民眾擠爆喊「阿北」 快訊／蔣萬安上任市長！ 王世堅送上「第一份禮物」 快訊／高雄議長出爐！ 康裕成穩拿35票奪回寶座 快訊／桃市議長出爐！ 他拿下39票大勝 分享給朋友： 追蹤我們： 即時掌握政經新聞 快跳上ETtoday筋斗雲 ※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]※
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