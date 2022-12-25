全國青年景觀競賽頒獎典禮　侯友宜感謝青年展現城市美學

▲2022全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽頒獎典禮。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府24日於新店十四張歷史公園舉辦「2022全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽」頒獎典禮，由市長侯友宜頒獎予獲獎青年景觀團隊，他表示，感謝許多青年朋友願意盡一份力與市府攜手合作翻轉新北市景觀，不僅展現青年的創意，也創造嶄新城市美學。

全國青年景觀競賽自2019年首度舉辦，以城市的公共空間為基地，結合競圖與實作，提供青年發揮創意的機會，今年邁入第4屆。侯友宜表示，頒獎典禮的帳篷一年搭得比一年長，可見全國有越來越多青年朋友願意投入競賽，用不同思維美化城市環境，讓市民走在城市及公園裡都能感到心曠神怡。

▲2022全國青年景觀競賽暨社區綠美學競賽，由國立勤益科技大學景觀系奪冠。

本次競賽場地位於十四張重劃區內，是新北市首座結合區域防災的共融公園，侯友宜說，附近正在興建多棟住宅，未來將移入大量人口，周遭的環境綠地相形重要，本屆青年景觀團隊創作的10組作品就坐落在公園草地上，融入市民休閒活動場所，盼提供舒適生活環境。

景觀處表示，全國青年景觀競賽注重環境永續課題，用綠美學為新北市民打造宜居城市景觀，今年以「疫情下的融合與生機」為題，讓參賽者思考如何建立具氣候適應力的景觀，落實永續發展目標（SDGs）。獲獎的10組青年景觀設計作品自即日起展出至112年1月6日，邀請市民朋友親臨新店十四張歷史公園觀賞，更多詳細資訊可至「全國青年景觀競賽」官網查詢。

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