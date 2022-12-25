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台東市長陳銘風宣誓就職　強調建立高效能團隊

▲市長陳銘風宣誓就職。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲市長陳銘風宣誓就職。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

市長當選人陳銘風25日宣誓就職第13屆台東市長，就職典禮於3樓大禮堂舉行。陳市長強調，今天是台東市一個新的里程碑，大家現在所努力的一切，都是台東美好未來的根基。我會和市公所同仁建立專業、親切、高效能的團隊，帶給市民朋友新的觀感、新的體驗、新的企盼，台東市必然有條件成為世界地圖上最誘人的城市，會用專業讓市民朋友們以生活在這座城市感到光榮。

新任市長陳銘風賢伉儷與卸任市長張國洲賢伉儷一同進入會場，就職典禮由縣府秘書黃奇明主持，主計處副處長陳宇華擔任監誓人，陳銘風市長宣誓就職，就任第13屆台東市長，並頒發38里里長當選證書，其中新園里里長陳輝宗7連霸，最年輕的為28歲豐榮里里長施皓軒。

張國洲市長卸任演說強調，他留下約有3億多元經費給接任的陳銘風市長，讓他可以好好發揮建設台東市，他感謝家人包容及公所團隊為市民服務，同時謝謝從政25年來一路支持的朋友們，我愛您們，在公所8年來的心情無法用言語形容，今天我要轉換跑道到議會服務，只要大家有任何需要，我會為大家服務。

陳銘風市長在大家關心的人事上強調，除了幾位同仁因為生涯規劃轉換跑道，其餘同仁會全數留任，從今天起會和公所同仁們建立專業、親切、高效能的團隊，帶給市民朋友新的觀感、新的體驗、新的企盼，讓我們一起展開台東的新頁；台東的生活步調比西部、北部城市緩慢，這是大自然環境營造出來的氛圍，未來我會讓大家在享受慢生活的同時，也能有良好的生活機能;因此，除了「路平、燈亮、水溝通」這些基礎建設之外，還會加速整建舊街區道路，以及整體規劃排水系統與管線地下化，讓台東特有的藍天昂首即見。

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