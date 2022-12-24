立委爭取近5千萬補助台東高中原民多功能學習中心　今正式落成

▲台東高中興建原住民多功能學習中心今落成。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

立委劉櫂豪2017年協助台東高中爭取4900萬元興建原住民多功能教學學習中心，而經學校同仁多年努力，在2020年12月動工，劉櫂豪24日受邀參加台東高中原住民多功能教學學習中心落成典禮。劉櫂豪致詞時特別感謝1982至1985年間就讀台東高中受學校栽培，如今在立法院服務有幸能為母校爭取經費貢獻心力，是非常榮耀的事情，期盼新的教學空間能夠提升學校教學品質，讓原住民的技藝傳承能夠有更好的展演空間，促進原住民文化教育的發展。

劉櫂豪表示，國立台東高中98年起經教育部同意設置原住民藝能班，以建立多元文化教育，傳承原住民文化及藝術特色。但因校舍空間不足，原住民藝能班發展受限，例如學生文創作品展示空間不足，無法充分展現學生作品，以及多次獲得舞蹈比賽優勝的原住民舞蹈課沒有室內空間，需於戶外授課練習，對於學生學習困境實有改善之必要。2017年劉櫂豪特別邀集國教署至台東高中會勘，並爭取國教署允諾補助4900萬餘元，協助興建原住民多功能教學學習中心，而經該校同仁努力，終於2020年12月9日正式動工。

劉櫂豪說明，台東高中原住民多功能教學學習中心將提供舞蹈排練場，同時也有教室，讓同學們可以學習編織、雕刻、陶燒、以及琉璃珠等等原民工藝學習。台東高中的學習中心落成，也象徵台東在高中職階段的原住民文化技藝傳承再進一步，希望同學更夠藉由原民工藝課程或舞蹈學習，認識傳承文化，並且繼續創新。