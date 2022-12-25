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平安夜見「機車倒一旁」　熱心男聞痛苦呻吟報警！騎士跌大排獲救

▲▼台東騎士自撞跌落大排水溝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲鄭男返家途中發現一輛機車倒在路旁，騎士卻不見蹤影。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲、莊智勝／台東報導

台東昨(24日)平安夜晚間10時許傳出事故，當成鄭姓男子找完朋友準備返家，行經巷弄時發現一輛機車倒在路旁，但卻未見騎士，直覺情況不對，立即停車找尋，並於一旁大排水溝內聽到呻吟聲，鄭男立即打電話報警，救了該名男騎士一命。

寒流來襲、全台「凍番薯」，當時台東體感溫度僅約12度左右，寒風刺骨，而鄭男晚間訪友後正準備返家，經過豐年路一段巷弄內時，赫然發現一輛機車倒在路旁，但騎士卻不見蹤影，鄭男直覺有狀況，立即停車找尋騎士身影，隨後聽聞鄰近大排水溝內傳來痛苦呻吟，立刻打電話報警。

警消獲報後派遣救護車和器材車趕到現場，確定跌落大排的男騎士沒有失溫而且生命跡象穩定後，立即展開救援，現場大排水溝深度約4米深，現場人員準備長梯和長背板後下水溝救援，救災人員先用頸圈固定傷者脖子後再用長背板和上面其他同仁合力將傷者拉上路邊。

男騎士身體多處擦傷左腳疑似骨折，還好沒有生命危險，後續送往台東馬偕醫院；經警方初步了解機車駕駛為嚴姓男子(36歲)，疑似自撞後掉下大排水溝；詳細的原因警方還在了解中。

▼嚴姓騎士疑似自撞跌落約4米深大排。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲▼台東騎士自撞跌落大排水溝。（圖／記者楊漢聲翻攝）

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