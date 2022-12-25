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楊文科4年還債135.75億　宣誓就職同時公布小內閣異動名單　

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲楊文科連任宣誓就職，同時公布小內閣異動名單。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）

記者陳凱力／新竹報導

當選連任的新竹縣長楊文科今（25日）宣誓就職，並公布第一波新竹縣政府小內閣名單，新聞處長由魏文元擔任，消防局長則由陳中振接下職務。楊文科強調，未來4年將在第一任期奠定的建設基礎上，持續打造新竹縣成為「科技首都 幸福竹縣」，並與新竹市、苗栗縣成立跨域合作平台，強化竹竹苗生活圈發展與繁榮。

楊文科今宣誓就職第19屆新竹縣長，將展開他的第二任縣長職務，儀式由行政院環保署長張子敬擔任監誓及監交人。

▲新竹縣長楊文科。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲楊文科說未來4年將在第一任期奠定的建設基礎上，持續打造新竹縣成為「科技首都‧幸福竹縣」，並與新竹市、苗栗縣成立跨域合作平台，強化竹竹苗生活圈發展與繁榮。

楊文科說，過去4年，他率縣府團隊招商引資、開源節流，榮獲「招商王、賺錢王、還債王」的三冠王肯定。4年來縣府還債135.75億元，大幅降低負債到79.67億元，雖然積極還債，但公共建設、社會福利及總預算金額都屢創新高。楊文科強調，未來4年他將與新竹市、苗栗縣透過「跨域合作平台」，隨時討論、合作，解決竹竹苗跨域治理的議題，並在既有建設基礎上，持續打造新竹縣成為「科技首都‧幸福竹縣」。

關於具體施政，他指出共有三大面向。首先為協助科技產業發展，將台知園區及科學園區三期2項計畫案，納入未來竹科擴大的腹地範圍，並全力爭取中央儘速通過這2項計畫案。另外也將繼續增設1000公頃產業用地，連結竹竹苗科技產業廊帶，確保新竹縣在科技首都的優勢地位。

其二為完善跨域交通建設，高鐵橋下聯絡道延伸至竹科的第三期工程，預計在明年6月底完工，另外也爭取到中央核定12.64億元，要增設經國大橋的北向、南向匝道。台一線替代道路（新豐～新竹）新闢工程，也已獲核定總工程經費28.43億元，要開始第一期施工路段。至於跨頭前溪橋樑道路，新竹市的部分過去一直延宕，他將會與新上任的市長高虹安溝通，儘快合作完成。

第三則為傳承及發揚客家文化，未來將籌辦「世界客家博覽會」，並規劃「世界客家論壇」，打造新竹縣成為全球客家文化中心。同時持續辦理全國常態性客家戲曲、文學、創作比賽暨活動，並引進國際級表演與展覽，在傳承及推廣客家文化的同時，也打造多元文化家園。

楊文科今同時公布第一波縣府小內閣人事異動，原新聞處長莊淇銘因生涯規畫卸任，將由魏文元接任。魏文元為英國伯明罕大學行銷傳播所碩士，曾任臺北市政府副發言人、三立新聞台主播與國際中心組長，具有15年新聞工作經歷，曾獲2013年卓越新聞獎即時報導獎。

原消防局長孫福佑因赴台中市接任消防局長，將由新竹縣消防局前副局長陳中振接任局長。陳中振為中央警官學校正科58期畢業，國立中央大學土木工程系研究所碩士，自1991年即於新竹縣從事消防工作迄今30餘年，曾任秘書、副局長等職務，消防工作經驗豐富，資歷完整。

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