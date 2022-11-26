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周江杰宣布敗選新竹縣長　將承擔錯誤期盼繼續再努力

▲▼新竹縣長民進黨籍候選人周江杰，26日晚間7點半現身競選總部，發表敗選感言。（圖／翻攝自Facebook／周江杰）

▲新竹縣長民進黨籍候選人周江杰，26日晚間7點半現身競選總部，發表敗選感言後與支持者合照。（圖／翻攝自Facebook／周江杰）

記者陳詩璧／整理報導

新竹縣長民進黨籍候選人周江杰在今（26日）晚間7點半出現在競選總部，宣布敗選。

新竹縣長候選人周江杰在得知縣長選舉開票結果後表示，很遺憾未能在短時間內爭取到大多數選民的認同，但他相信這次競選提出的「城鄉共好新新竹」的願景，已經讓很多縣民有感，希望這個觀念能化為希望種子，成為催生「大新竹合併」的一股力量。

周江杰語重心長表示，新竹縣目前的城鄉落差，就是因為施政效能低落所造成的，導致隔壁的桃園市、新竹市這幾年突飛猛進，新竹縣卻在原地踏步，很多科技產業經濟發展的契機沒有提前掌握跟上，導致處處落後，追趕十分困難。

他認為，大新竹合併後的大新竹共同生活圈，可望落實順暢交通熱區、平衡教育資源、提升醫療福利、共榮城鄉產業等目標，全面升級施政的效能和效率，讓新竹縣的偏鄉地區，也能夠分享到都會區的經濟發展紅利。

周江杰表示，這次競選的最後衝刺階段，他以「逆風行腳」取代「車隊掃街」，步行各鄉鎮市宣示他對這塊土地的愛，過程中也接觸到很多縣民，發現他這次選舉推出的「城鄉共好新新竹」願景，讓他們相當感動，他希望這些努力可以成為一股從基層萌發的民主力量，成為日後「大新竹合併」的基礎。

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