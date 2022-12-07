台灣史上首金！劉明毅苦練7年奪世界健美冠軍　嗨喊：拚出來了

▲新竹縣選手劉明毅遠赴西班牙參賽獲得金牌。（圖／中華民國健美健身協會提供）

記者陳凱力、劉人豪／新竹報導

我國健美健身選手劉明毅，11月在西班牙巴塞隆納參加「IFBB國際總會世界健美錦標賽」，在男子形體組170公分級中過關斬將，在16個國家共22名選手中奪得金牌，成為台灣健美史上第一人，他奪冠時也在臉書發文興奮表示「拚出來了」。新竹縣長楊文科5日當面向他道賀，還接受劉明毅的指導，一起擺出比賽指定動作，大讚劉明毅不僅是竹縣之光，更是「台灣之光」。

劉明毅奪金後，楊文科即請縣府教育局代為致賀，昨率教育局長楊郡慈等人與劉明毅見面，並誇讚劉明毅非常了不起，也好奇地詢問有關健美、健體的不同，同時感謝他為比賽付出的努力。

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▲楊文科與劉明毅見面，感謝他為比賽付出的努力。（圖／記者陳凱力翻攝）

劉明毅除了分享得獎的心情與歷程外，也脫去上衣展現驚人且結實的健壯肌肉，劉明毅也應眾人之邀，當場展示比賽時的指定動作，同時邀請楊文科一起擺Pose。

劉明毅說，雖然代表台灣到西班牙比賽，覺得有些壓力，但他盡量保持平常心，才能把最好的一面展現出來。奪下金牌的當下他感到難以置信，而且非常興奮，「開心到我已經忘記國旗歌開始演奏了」。他表示，能有好成績都多虧妻子的大力支持，會幫他備餐、照顧小孩，讓他專心比賽，感謝妻子當他的強力後盾。

▲楊文科與劉明毅一起擺姿勢，並贈送「榮耀竹縣」獎牌。（圖／記者陳凱力翻攝）

劉明毅表示，他從27歲開始練健身至今34歲，因為自覺較晚起步，所以都捨不得休息，幾乎每天都在訓練，甚至訓練6天只休息1天，長期維持這樣的習慣。但小孩出生之後，每天幾乎2小時就起床一次，無法好好休息的情況下，曾經疲累到想放棄訓練，但幸好還是咬牙堅持，如今才能獲得好成績。

教育局指出，今年可說是劉明毅的「冠軍年」，除了世界錦標賽金牌外，他另拿下了2022 WNBF TAIWAN TW5國際自然健美公開邀請賽總冠軍、111年全民運動會男子形體組健美第一級金牌、111年全國總統盃健美健身錦標賽暨世界盃國手積分選拔賽冠軍、111年育達廣亞盃暨台健盃健美健體公開賽總冠軍，以及2022 NPC WORLDWIDE 健身工廠盃菁英賽冠軍等獎項。