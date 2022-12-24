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獨／竹竹「藍白合」再＋1！楊文科向柯文哲借將　魏文元任竹縣新聞處長

▲台北市長柯文哲、新北市長侯友宜出席世壯運組織委員會會議。（圖／記者林敬旻攝）

▲台北市長柯文哲（右）、台北市政府副發言人魏文元（中）。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

新竹縣市「藍白合」有譜！成功連任的新竹縣長楊文科日前與準新竹市長高虹安碰面，雙方將成立跨域平台，隨時討論、解決縣市問題，據了解，楊文科近期私下與即將卸任的台北市長、民眾黨主席柯文哲聯繫，最終成功向柯文哲借將，原要跟柯文哲一同到2024競選辦公室的台北市政府副發言人魏文元，將擔任新竹縣新聞處長。

高虹安11月受藍綠緊追立院公費助理費爭議時，身體不適後住院，但隨即現身在新竹縣政府與楊文科會面，引發外界聯想「藍白合作」；高虹安當選後，22日再度到新竹縣與楊文科、縣府團隊召開閉門會議，會後雙方握手，也象徵新竹縣市「跨域合作」達成共識，更使新竹縣市藍白合浮上檯面。

而「藍白合」不僅這一樁，據了解，楊文科12月中旬向柯文哲聯繫，主動提出希望借將的想法，並點名現任台北市政府副發言人魏文元，盼借重其新聞媒體專業及背景；但魏文元原本將與現任台北市政府發言人陳智菡、副發言人魏佑任等，一同到位在台玻大樓的柯文哲2024競選辦公室，最終柯文哲與魏文元於日前才點頭，雙方達成共識，確定促成「藍白合」局面。

魏文元過去在三立新聞台擔任國際中心組長，並兼職新聞台主播，以製播國際新聞起家，曾經多次前往國外進行深度新聞採訪製作，參與三立電視台節目《消失的國界》採訪，獲得各項新聞獎項肯定，並且在今年2月加入台北市政府；當時柯文哲介紹道，台北市要成為國際城市，得要有更寬廣的國際視野，希望魏文元能給台北市更寬廣國際視野。

▼魏文元。（組合圖／翻攝自魏文元臉書）

▲▼三立主播魏文元擔任台北市府副發言人。（圖／翻攝自魏文元臉書）

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