專業規格打造！基隆美術館即將完工　明年3月盛大開展

▲基隆美術館即將完工，明年3月盛大開展。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

隨著整修工程陸續完工，作為基隆最大型藝文展覽空間的基隆文化中心，將劃分為表演藝術及專業展場空間。繼今年10月基隆表演藝術中心開幕，專業規格打造基隆美術館也完工在即，文化局長陳靜萍表示，籌備已久的開幕大展即將在明年3月盛大開館，迎接期待已久的市民，希望明年大家能一起進來看展。

陳靜萍提到，分兩階段完工的基隆文化中心，未來將以「基隆表演藝術中心」與「基隆美術館」劃分各自專業藝文領域。基隆表演藝術中心全新啟用後，檔期與好評不斷，提供基隆市民一個更為舒適且完善的場域，也讓文化藝術工作者能擁有專業的表演藝術場地。

陳靜萍說，籌備已久的開幕大展邀請到水谷藝術，策展人林宏璋以「未記持」（bē-kì-tit）為題策畫，共集結23位臺灣與國外藝術家，作品形式包含空間裝置、錄像與攝影，將在嶄新開放的基隆美術館，揭示臺灣當代藝術之歷史轉向。

陳靜萍表示，基隆美術館是以專業美術館規格，將已使用35年的基隆文化中心1至3樓，重新規劃成專業展場。除了保留國內文化中心唯二的宮廷式階梯，也將1樓打通讓動線更流暢。這次搶先揭露的照片，可以看到我們保留了古典宮燈，融合現代專業展場空間，承繼過往作為全臺首座文化中心的風範，也邁向現代化的美術館空間，讓這座基隆文化好朋友煥然一新。

視覺藝術科長汪彥奇補充，基隆美術館開幕大展「未記持」（bē-kì-tit）預計於明年3月開展，透過藝術家針對基隆在地田野調查研究之創作，發展兼顧公共性與非均質化的歷史書寫方法，探討歷史、記憶與未來間的關係，如展題之諧音，回顧與展望歷史。

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