「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

▲台北市長當選人蔣萬安。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲8年任期屆滿，今(25日)將在監交人、行政院副院長沈榮津的監交下，正式把市長印信交給新任市長蔣萬安。據了解，歷任市長包括吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九等人都受邀出席，但陳水扁因要主持廣播，不克出席；至於蔣的夫人石舫亘會帶小孩一起來觀禮，見證蔣萬安成為新任的首都市長的歷史性時刻。而蔣萬安今凌晨也在臉書封面寫下了「讓每一個人在台北實現自我」。

根據規劃，25日上午9點將在台北市政府市政大樓的親子劇場舉行新任市長宣誓就職暨交接典禮，值得一提的是，官員席有規劃準副市長林奕華的位子，但據了解林另有行程不會出席典禮。至於市府1樓則已擺好座位，開放有興趣的民眾都可到場觀禮。

▲台北市第八屆市長宣誓就職暨交接典禮現場。（圖／記者陳家祥攝）



在完成交接典禮後，蔣萬安將以新任市長身分，率新的市府團隊前往台北市議會參加第14屆議員就職典禮，隨後將返回市府11樓，簽署的第一份公文將是任命新任政務首長。

接著新的市府團隊將到12樓的劉銘傳廳，由市長蔣萬安主持新任副市長、一級機關政務首長宣誓就職典禮，隨後將進行約1小時的舉行閉門會議。最後，新市府團隊將再赴市議會參加新任正副議長的就職典禮。

【蔣萬安小內閣名單】（括號內以現職與最近任職經歷為主）

◎ 副市長：李四川（前高雄市政府副市長）

◎ 副市長：林奕華（現任立法委員）

◎ 秘書長：李泰興（現任新北市政府財政局長）

◎ 副秘書長：張溫德（現任內政部參事）

◎ 副秘書長：王秋冬（前台中市議員）

◎ 民政局長：陳永德（現任台北市議員）

◎ 都發局長：王玉芬（現任國家住都中心董事）

◎ 工務局長：黃一平（現任台北市都市發展局局長）

◎ 交通局長：謝銘鴻（現任交通部公關室主任）

◎ 環保局長：吳盛忠（前行政院環保署水質保護處處長）

◎ 體育局長：王泓翔（現任宜蘭縣教育處長）

◎ 捷運工程局長：鄭德發（現任桃捷公司總經理）

◎ 地政局長：陳信良（現任台北市副秘書長）

◎ 資訊局長：趙式隆（現任洽吧智能股份有限公司創辦人兼董事長）

◎ 法務局長：連堂凱（現任泰和法律事務所主持律師）

◎ 社會局長：姚淑文（現任台大社工系兼任助理教授）

◎ 教育局長：湯志民（現任政大教育學院兼任教授）

◎ 消防局長：莫懷祖（現任消防署火災預防組組長）

◎ 勞動局長：高寶華（現任台北市勞動局長）

◎ 兵役局長：李治安（前憲兵203指揮部少將指揮官）

◎ 文化局長：蔡詩萍（現任《POP大國民》廣播節目主持人）

◎ 觀傳局長：陳淑慧（前將捷文創事業總經理）

◎ 財政局長：游適銘（現任國有財產署副署長）

◎ 產發局長：陳俊安（前蔣萬安立委服務處主任）

◎ 衛生局代理局長：陳正誠（現任台北市衛生局副局長）

◎ 台北翡翠水庫管理局長：林裕益（現任和春技術學院校長）

◎ 研考會主委：俞振華（現任政大政治系教授）

◎ 原民會主委：巴干．巴萬（現任台北市原民會主委）

◎ 客委會主委：徐世勲（現任台北市客委會主委）

◎ 公訓處長：何雅娟（前台北市政府參事）

◎ 自來水處長：范煥英（現任北水處工程總隊總隊長）