　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台北隊出發！蔣萬安接任台北市長　喊話全力推動「4扇機會之窗」

▲▼台北市長交接典禮，柯文哲與新任市長蔣萬安進行交接儀式。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長交接典禮，柯文哲與新任市長蔣萬安進行交接儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、蔣萬安於25日上午進行交接典禮，蔣萬安提出自己要全力推動的「4扇機會之窗」，包括讓台北成為繁榮之都、留住人才、推行智慧建設，以及帶領台北推廣地方特色。

台北市第8屆市長宣誓就職暨交接典禮於25日上午在台北市政府2樓親子廣場舉辦，會前進行宣誓儀式、交接印信，並由行政院副院長沈榮津擔任監交人。

蔣萬安指出，非常榮幸、感謝台北市民相信他，將台北未來的四年託付給他，自己如今承接起帶領台北運轉前進的重任，他非常清楚，面對其他國際城市競爭、全球瞬息萬變脈動，一座城市的發展不進則退，所以需要常常惕勵、絕不自滿，更要追求「好還要更好」。

蔣萬安說，很榮幸自己提出的政見「一個台北，四項發展，五個中心」，獲得了台北市民的認可，帶著這份託付，要從金融商貿、新創產業、文化資產、人才匯聚等各個面向著手，把台北的資源與潛力串聯起來，彰顯台北的特色，體現「越在地、越國際」的理念，同時奠定台北成為世界級城市的基礎。

蔣萬安提及，自己會全力推動「4扇機會之窗」，第一帶領台北疫後重啟，成為繁榮之都；第二，帶領台北留住人才，成為揮灑創意的人才之都；第三，帶領台北積極更新、改頭換面、推行智慧建設，成為現代化之都；第四，帶領台北推廣地方特色，結合城市行銷、觀光旅遊，成為綻放文化底蘊的魅力之都，這4個方向將是帶領台北再升級、再出發的契機，也是市府團隊施政的重中之重。

蔣萬安稱，要為台北市民建設一座幸福的偉大城市，他不是要來堆疊政績數字，而是和市民一起書寫屬於我們的台北故事，市民永遠是台北的主體，要打造一個「服務型」的政府，以市民為本，排除萬難、搬開障礙，設身處地解決民眾的各種問題，「朝氣、希望、光榮感、凝聚力，將會讓台北成為一個幸福的偉大城市。」

蔣萬安也鼓勵市府人員「少說多做」、「用行動突破框架」，所有符合市民利益、台北發展的建議或作為，都要積極提出、全力落實，突破不必要的行政框架與舊習，「我絕對當大家的後盾！市民就是我的『頭家』，只要是對市民好的事情，『拚落去』就對了！」

而蔣萬安也說，要營造和諧的府會關係，是推動市政的重要助力，所有議員都是民眾一票一票選出來、為市民權益站在第一線把關的代言人，市府一定要充分尊重，並借重每位議員的專長與視野，以及對地方需求的深刻理解，為市政推動提供最直接的幫助，同時也督促市府團隊，提醒他們不斷前進，不分黨派顏色，一起為台北打拼，「台北隊，出發！」

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／被轟用教會控制人！　宋逸民強硬發聲了
快訊／即將投票！　民進黨議員突宣布退黨
蔡英文擬拍板「兵役延長1年」　月薪調漲至1.5萬
碎片砸車影片曝！中山高砂石車爆胎擊落3車　司機賠慘了
26歲正妹聲優癌逝！　假髮憔悴最後一面曝
女大生跑3200公尺測驗猝死！　家長提323萬國賠結果曝
蔣萬安今接任台北市長　典禮唱國歌前小兒子突爆哭
阿根廷門將糗大了！　恐遭英超母隊開除

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

基隆正副議長恐變天！民親二黨組超黨派聯盟　親民黨2票挺童子瑋

快訊／嘉市議長選舉前1小時　民進黨新科議員宣布退黨

打造「亞洲智慧新都」張善政就職　將數位科技導入市政領域

「重市政、輕政治」盧秀燕提十大施政方針　邁向幸福城市二連霸

蔡英文擬27日開國安會議拍板兵役延長1年　月薪調漲至1.5萬

核二核三延役槓王鴻薇　吳怡農：提政見不是聖誕節許願

盧秀燕胸前別燕子就職！張景森大讚媽媽市長：有人不以為然是錯的

吳怡農：讓王鴻薇留市議會　不要讓她背負落跑的惡名

就職前簽署廉政公約　黃偉哲團隊承諾「清廉、公開、透明」

他分析賴清德2024民調「穩定落後」　藍綠PK侯友宜支持度飆過半

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

《全明星運動會4》總冠軍爆雷！？　藍隊已3連霸...錢薇娟：現在變不倒翁！

基隆正副議長恐變天！民親二黨組超黨派聯盟　親民黨2票挺童子瑋

快訊／嘉市議長選舉前1小時　民進黨新科議員宣布退黨

打造「亞洲智慧新都」張善政就職　將數位科技導入市政領域

「重市政、輕政治」盧秀燕提十大施政方針　邁向幸福城市二連霸

蔡英文擬27日開國安會議拍板兵役延長1年　月薪調漲至1.5萬

核二核三延役槓王鴻薇　吳怡農：提政見不是聖誕節許願

盧秀燕胸前別燕子就職！張景森大讚媽媽市長：有人不以為然是錯的

吳怡農：讓王鴻薇留市議會　不要讓她背負落跑的惡名

就職前簽署廉政公約　黃偉哲團隊承諾「清廉、公開、透明」

他分析賴清德2024民調「穩定落後」　藍綠PK侯友宜支持度飆過半

Lucid挑戰「最速量產電動轎車」頭銜！1.89秒加速破百極速330KM

被轟用教會控制人「宋逸民強硬發聲了」！　152字曝立場：真理不容輕忽

推特稱下周恢復「自殺防治功能」　馬斯克：它不能防止自殺

新劇圖影突被刪！遭爆全因「沒把宋慧喬修美」　製作方認下架曝真相

基隆正副議長恐變天！民親二黨組超黨派聯盟　親民黨2票挺童子瑋

聖誕老人來了！「這時間」飛過台灣上空　最新足跡曝光

快訊／嘉市議長選舉前1小時　民進黨新科議員宣布退黨

時尚圈吹起「耳骨夾」風潮！精選5款時髦又好搭　太妍LV同款超逆齡

打造「亞洲智慧新都」張善政就職　將數位科技導入市政領域

「重市政、輕政治」盧秀燕提十大施政方針　邁向幸福城市二連霸

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

政治熱門新聞

蔡、蘇最新民調出爐！吳子嘉：他日暮途窮

退黨投奔綠營！曾俊傑晚間回應了

蔣萬安今接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

即／曾俊傑加入無黨聯盟　總召發聲明打臉！

吃人夠夠？博客來出面急止血　她曝聲明「貓膩」：想拒付118萬退休金

高雄正副議長選舉　藍營推陸淑美、陳美雅

基隆民進黨與親民黨合作　搶攻正副議長

即／嘉市議長選舉前1小時　民進黨議員宣布退黨

曾俊傑帶槍投靠綠營　柯志恩深夜發文砲轟

吳怡農自曝民調中山區領先　國民黨質疑「這點」違法了

蔡英文擬27日開國安會議拍板兵役延長1年　月薪調漲至1.5萬

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

帶槍投靠綠營！曾俊傑嘆國民黨長期分裂

更多熱門

相關新聞

蔣萬安今接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

蔣萬安今接任台北市長　典禮前小兒子突爆哭

新舊任台北市長今（25日）進行交接儀式，在儀式開始、準備唱國歌之前，現場突然傳出幼兒的哭聲，時間持續接近30秒左右，讓嚴肅莊重的典禮儀式，氣氛瞬間輕鬆了不少。而受邀出席的馬英九受訪時，期許蔣萬安好好做，「市長不好做」。

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

林奕華遭批「機關算盡」　蔣萬安反嗆民進黨：台南涉貪還想轉移焦點

林奕華遭批「機關算盡」　蔣萬安反嗆民進黨：台南涉貪還想轉移焦點

沒收補選？林奕華明年2月才接副市長　國民黨回應了

沒收補選？林奕華明年2月才接副市長　國民黨回應了

關鍵字：

北市台北市台北市政府蔣萬安

讀者迴響

熱門新聞

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

女星演唱會3小時前宣布取消！歌迷氣炸

孫生聖誕節開罵Wendy：在外跟別人做愛

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

老公逆風挺教會！小甜甜經紀人發聲了

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

小甜甜老公「逆風挺教會」！

北市東區SOGO前「超跑飛撞燈桿」

和解博客來　清潔阿姨不肯多拿錢

更多

最夯影音

更多
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面