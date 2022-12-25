台北隊出發！蔣萬安接任台北市長　喊話全力推動「4扇機會之窗」

▲台北市長交接典禮，柯文哲與新任市長蔣萬安進行交接儀式。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲、蔣萬安於25日上午進行交接典禮，蔣萬安提出自己要全力推動的「4扇機會之窗」，包括讓台北成為繁榮之都、留住人才、推行智慧建設，以及帶領台北推廣地方特色。

台北市第8屆市長宣誓就職暨交接典禮於25日上午在台北市政府2樓親子廣場舉辦，會前進行宣誓儀式、交接印信，並由行政院副院長沈榮津擔任監交人。

蔣萬安指出，非常榮幸、感謝台北市民相信他，將台北未來的四年託付給他，自己如今承接起帶領台北運轉前進的重任，他非常清楚，面對其他國際城市競爭、全球瞬息萬變脈動，一座城市的發展不進則退，所以需要常常惕勵、絕不自滿，更要追求「好還要更好」。

蔣萬安說，很榮幸自己提出的政見「一個台北，四項發展，五個中心」，獲得了台北市民的認可，帶著這份託付，要從金融商貿、新創產業、文化資產、人才匯聚等各個面向著手，把台北的資源與潛力串聯起來，彰顯台北的特色，體現「越在地、越國際」的理念，同時奠定台北成為世界級城市的基礎。



蔣萬安提及，自己會全力推動「4扇機會之窗」，第一帶領台北疫後重啟，成為繁榮之都；第二，帶領台北留住人才，成為揮灑創意的人才之都；第三，帶領台北積極更新、改頭換面、推行智慧建設，成為現代化之都；第四，帶領台北推廣地方特色，結合城市行銷、觀光旅遊，成為綻放文化底蘊的魅力之都，這4個方向將是帶領台北再升級、再出發的契機，也是市府團隊施政的重中之重。

蔣萬安稱，要為台北市民建設一座幸福的偉大城市，他不是要來堆疊政績數字，而是和市民一起書寫屬於我們的台北故事，市民永遠是台北的主體，要打造一個「服務型」的政府，以市民為本，排除萬難、搬開障礙，設身處地解決民眾的各種問題，「朝氣、希望、光榮感、凝聚力，將會讓台北成為一個幸福的偉大城市。」

蔣萬安也鼓勵市府人員「少說多做」、「用行動突破框架」，所有符合市民利益、台北發展的建議或作為，都要積極提出、全力落實，突破不必要的行政框架與舊習，「我絕對當大家的後盾！市民就是我的『頭家』，只要是對市民好的事情，『拚落去』就對了！」

而蔣萬安也說，要營造和諧的府會關係，是推動市政的重要助力，所有議員都是民眾一票一票選出來、為市民權益站在第一線把關的代言人，市府一定要充分尊重，並借重每位議員的專長與視野，以及對地方需求的深刻理解，為市政推動提供最直接的幫助，同時也督促市府團隊，提醒他們不斷前進，不分黨派顏色，一起為台北打拼，「台北隊，出發！」