柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

▲台北市長柯文哲卸任前夕收拾辦公室並與媒體道別。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲今天9點將在監交人、行政院副院長沈榮津的監交下，把市長印信交給新任市長蔣萬安，正式卸下市長職務。根據規劃，交接典禮結束後，柯文哲會接受媒體訪問，隨後就正式離開北市府；據了解，柯會維持一貫作風，搭乘大眾交通工具揮別執政8年的市府。

根據規劃，25日上午9點將在台北市政府市政大樓的親子劇場舉行新任市長宣誓就職暨交接典禮，受邀嘉賓包括歷任市長、新科議員等。而市府1樓則已擺好座位，開放有興趣觀禮的民眾到場。整個交接儀式約1小時，隨後柯就會下樓以市長身分進行最後一次媒體訪問，隨後就搭車離開。

柯文哲24日也在臉書上回顧8年來的政績，感謝所有公務員鼎力相助，「謝謝你們，我的光榮團隊。也感謝所有市民朋友」，8年來，曾擁抱過世大運的歡騰，也經歷艱難的疫情，謝謝市民朋友自主配合政府的防疫，讓疫情得以控制。

柯文哲說，更要感謝市民朋友的聆聽溝通，讓綠色人行通道剷除路霸、還給行人在城市安心行走的尊嚴。謝謝市府團隊支持北市率全台之先禁用一次性餐具，「我們實踐的現在，是這座城市永續的未來」。

柯文哲表示，天下無不散的宴席，今日互道珍重，同仁們的熱情，已經收藏在腦海，「我會帶著你們的祝福，秉持正直誠信，勇闖下一個人生挑戰」；柯也給予新任的蔣萬安市長最深摯的祝福，希望蔣市長領導這個最優秀的市政團隊，繼續為市民服務、為城市創新，讓政治落實在人民生活的每一天，讓改變持續發生。