　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

▲▼台北市長柯文哲卸任前夕收拾辦公室並與媒體道別。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市長柯文哲卸任前夕收拾辦公室並與媒體道別。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲今天9點將在監交人、行政院副院長沈榮津的監交下，把市長印信交給新任市長蔣萬安，正式卸下市長職務。根據規劃，交接典禮結束後，柯文哲會接受媒體訪問，隨後就正式離開北市府；據了解，柯會維持一貫作風，搭乘大眾交通工具揮別執政8年的市府。

根據規劃，25日上午9點將在台北市政府市政大樓的親子劇場舉行新任市長宣誓就職暨交接典禮，受邀嘉賓包括歷任市長、新科議員等。而市府1樓則已擺好座位，開放有興趣觀禮的民眾到場。整個交接儀式約1小時，隨後柯就會下樓以市長身分進行最後一次媒體訪問，隨後就搭車離開。

▲▼台北市長柯文哲卸任前夕收拾辦公室並與媒體道別。（圖／記者李毓康攝）

柯文哲24日也在臉書上回顧8年來的政績，感謝所有公務員鼎力相助，「謝謝你們，我的光榮團隊。也感謝所有市民朋友」，8年來，曾擁抱過世大運的歡騰，也經歷艱難的疫情，謝謝市民朋友自主配合政府的防疫，讓疫情得以控制。

柯文哲說，更要感謝市民朋友的聆聽溝通，讓綠色人行通道剷除路霸、還給行人在城市安心行走的尊嚴。謝謝市府團隊支持北市率全台之先禁用一次性餐具，「我們實踐的現在，是這座城市永續的未來」。

柯文哲表示，天下無不散的宴席，今日互道珍重，同仁們的熱情，已經收藏在腦海，「我會帶著你們的祝福，秉持正直誠信，勇闖下一個人生挑戰」；柯也給予新任的蔣萬安市長最深摯的祝福，希望蔣市長領導這個最優秀的市政團隊，繼續為市民服務、為城市創新，讓政治落實在人民生活的每一天，讓改變持續發生。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
媳婦離婚外遇夫「淨身出戶」　婆家遭現世報下場超慘
男鄰居「中邪式慘叫」1個月！她每晚夢到被性侵　房東吐真相
遭李芷婷罵渣男　前男友首認「交往最崩潰1事」：天要塌了
聖誕表演被排角落！她幫兒花3800元做頭髮氣炸：我也要當恐龍
日暴風雪13死80傷！20歲女困車內亡　近200航班停飛

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

轟曾俊傑「帶槍投靠綠營」　柯志恩深夜嗆：恥度刷新三觀

順利連任林姿妙副手底定　宜縣府秘書長林茂盛升任副縣長

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

基隆民進黨與親民黨合作　搶攻正副議長

蔡、蘇最新施政民調出爐！吳子嘉預言：他不下車不行了

曾俊傑退黨投奔綠營！臉書遭洗版酸「背骨仔」　晚間現身回應了

高虹安公布新竹市府第三波人事名單　翁義芳回任都發處

數百人抗議小三通「做半套」　陸委會：「循序漸進」是最好做法

參選正副議長「康裕成搭曾俊傑」　陳其邁：讓高雄更好

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

突凍冷！急收晾外面衣物　硬成「片」母女噴笑疊起

高雄64歲男鐮刀狂砍姪子　警連開15槍「中5槍」斃命

鹿角+羊頭！罕見天馬神獸　陸研究人員嗨翻：是四不像

《全明星運動會4》總冠軍爆雷！？　藍隊已3連霸...錢薇娟：現在變不倒翁！

1歲娃穿毛怪裝逛耶誕城　走路屁顛模樣神似阿布❤

轟曾俊傑「帶槍投靠綠營」　柯志恩深夜嗆：恥度刷新三觀

順利連任林姿妙副手底定　宜縣府秘書長林茂盛升任副縣長

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

基隆民進黨與親民黨合作　搶攻正副議長

蔡、蘇最新施政民調出爐！吳子嘉預言：他不下車不行了

曾俊傑退黨投奔綠營！臉書遭洗版酸「背骨仔」　晚間現身回應了

高虹安公布新竹市府第三波人事名單　翁義芳回任都發處

數百人抗議小三通「做半套」　陸委會：「循序漸進」是最好做法

參選正副議長「康裕成搭曾俊傑」　陳其邁：讓高雄更好

任期最後一天！　「昇貿」獎助學金頒獎鄭文燦不再缺席

建中與南科實中「科技結盟」　推動「高中機器人隊伍」躍國際

提供更便捷申辦程序　勞動部「移工一站式服務中心」元旦啟用

轟曾俊傑「帶槍投靠綠營」　柯志恩深夜嗆：恥度刷新三觀

小甜甜老公不挺爆分居「她1句話反擊了」！　內幕曝：男方還待在教會

孫生聖誕節開罵「在外跟別人做愛」：根本不想管妳！　Wendy隔空互飆

諸羅山盃少棒賽熱情開幕　市長黃敏惠期勉「快樂打球」

順利連任林姿妙副手底定　宜縣府秘書長林茂盛升任副縣長

平安夜見「機車倒一旁」　熱心男聞痛苦呻吟報警！騎士跌大排獲救

柯P市長再見！柯文哲今踏出北市府　8年市長任期告終

3公分耳道全塞住導致「失聰」！醫師15min清出16坨耳屎網嚇壞

政治熱門新聞

蔡、蘇最新民調出爐！吳子嘉：他日暮途窮

退黨投奔綠營！曾俊傑晚間回應了

吃人夠夠？博客來出面急止血　她曝聲明「貓膩」：想拒付118萬退休金

基隆民進黨與親民黨合作　搶攻正副議長

吳怡農自曝民調中山區領先　國民黨質疑「這點」違法了

新北市發錢了！下載「NewTaiPAY」人人領百元　再兩步驟抽1萬元

曾俊傑退黨選副議長！白喬茵批：擊球反殺隊友

郭台銘當選總統唯一機會曝　吳子嘉：僅「這三人」不怕得罪侯友宜

第三波新竹市府人事　翁義芳回任都發處

王浩宇尷尬了！嗆爆林飛帆　反遭「接班人」無情打臉

即／曾俊傑退黨攜手綠營選副議長　國民黨回應了

曾俊傑退黨與綠營合作選副議長　白喬茵痛心：未就職反殺隊友

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

台南亂象連環爆　黃偉哲出面回應

更多熱門

相關新聞

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

「讓每一個人在台北實見自我」！　蔣萬安今就任台北市長

台北市長柯文哲8年任期屆滿，今(25日)將在監交人、行政院副院長沈榮津的監交下，正式把市長印信交給新任市長蔣萬安。據了解，歷任市長包括吳伯雄、黃大洲、陳水扁、馬英九等人都受邀出席，但陳水扁因要主持廣播，不克出席；至於蔣的夫人石舫亘會帶小孩一起來觀禮，見證蔣萬安成為新任的首都市長的歷史性時刻。而蔣萬安今凌晨也在臉書封面寫下了「讓每一個人在台北實現自我」。

王世堅+柯文哲太轟動！炎上「緊急宣布好消息」

王世堅+柯文哲太轟動！炎上「緊急宣布好消息」

柯文哲卸任前告白！　評價「柯黑魔王」王世堅：很精明的政治人物

柯文哲卸任前告白！　評價「柯黑魔王」王世堅：很精明的政治人物

林奕華卡位副市長2月才就職　許淑華嗆：佔著茅坑不拉屎

林奕華卡位副市長2月才就職　許淑華嗆：佔著茅坑不拉屎

蔣萬安明就職北市長！　柯文哲籲「別亂動」政策：怕他遇抗爭掛掉

蔣萬安明就職北市長！　柯文哲籲「別亂動」政策：怕他遇抗爭掛掉

關鍵字：

柯文哲柯P台北市

讀者迴響

熱門新聞

53萬追蹤正妹Coser驚傳過世　

本土劇男星「進到假貨」直播爆哭道歉

露營山崩增至31死　包括11名兒童

徐小可夫妻也退出宋逸民教會！曝親身經歷

鄧紫棋現身台上　當場打斷五月天...團員傻：好難控制

快訊／聖誕節晨3.3℃創新低！明轉雨　跨年天氣出爐

老公逆風挺教會！小甜甜經紀人發聲了

女公務員下班跑風俗店兼職！半年賺191萬

小甜甜老公「逆風挺教會」！

北市東區SOGO前「超跑飛撞燈桿」

和解博客來　清潔阿姨不肯多拿錢

鄰居「中邪式慘叫」30天　房東吐真相

房貸扛20年！「夫妻不生孩」曝年薪：很少吵架

搭捷運看見總隊長巡查！2排勳章驚呆一票人

博客來和解　支付百萬元給清潔婦

更多

最夯影音

更多
嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援

嬤踹倒梯！緊抓懸掛30秒 4歲孫使勁吃奶力氣急救援
喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

喊「愛韓GG」有折扣！　淡定客超大聲老闆尷尬

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

阿信見紅布條「五月天比周杰倫帥」　慌喊：收起來！我們不想被打XD

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

男搞笑演出「8+9KTV結帳」　1個人阿莎力、1群人凹折扣

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

怕蟑螂被笑！妹反測試　放一群假的哥嚇爛貼牆

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面