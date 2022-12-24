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曾俊傑退黨投奔綠營！臉書遭洗版酸「背骨仔」　晚間現身回應了

▲▼曾俊傑退出國民黨，宣布攜手綠營「民無配」角逐高雄市議會正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲曾俊傑退出國民黨，宣布攜手綠營「民無配」角逐高雄市議會正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

記者許宥孺／高雄報導

曾任高雄市議會國民黨團總召的曾俊傑，今(24日)突拋出核彈級震撼彈，除了宣布退黨並退出黨團運作外，也將與民進黨合作，參選副議長。曾俊傑晚間現身民進黨黨團會議，強調現在是無黨籍，康裕成則指出，希望不分黨派作為穩定議會的力量。

曾俊傑今日連連拋出震撼彈，不僅退黨、退出國民黨團運作，下午更宣布與民進黨合作，由康裕成議員擔任議長、曾俊傑議員擔任副議長。

▲▼曾俊傑臉書遭網友洗版。（圖／翻攝自曾俊傑臉書）

▲▼曾俊傑臉書遭網友洗版。（圖／翻攝自曾俊傑臉書）

▲▼曾俊傑臉書遭網友洗版。（圖／翻攝自曾俊傑臉書）

隨後，曾俊傑的臉書也遭網友洗版，大酸「擺明選前用黨籍騙票！！！ 背骨」、「票都白投了 我真後悔」、「你如果選前就退黨，落選的就是你，不會是童燕珍議員！你真是機關算盡啊~」、「欺騙你的選民，令支持者失望了」。

曾俊傑晚間現身民進黨高雄市黨部，參與綠營黨團會議，曾俊傑受訪時表示，民意代表是以民意為優先，我退出國民黨，現在是無黨籍，因為無黨的前輩推舉我來代表無黨的另一種聲音，與康議長另一種搭配，我們一起為高雄努力打拼。

▲▼曾俊傑退出國民黨，宣布攜手綠營「民無配」角逐高雄市議會正副議長。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲曾俊傑晚間現身民進黨市黨部。（圖／記者許宥孺翻攝）

康裕成補充，高雄土地面積遼闊，我們不希望議會是只會杯葛、扯後腿的議會，所以我們認為，不分黨派可以共同作為穩定議會的力量，未來會嚴格監督高雄市政府。

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