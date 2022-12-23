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街訪驚人發現：原來終結孤單感有這招　巧遇「超強直播卡司」聖誕、跨年不出門一起High翻天

▲▼聖誕節,跨年,社交,直播,17直播,直播主。（圖／翻攝自影片）

▲聚會滿檔的12月，但是有一群社交邊緣人的獨特過節方式，也是非常的有趣耶！（圖／翻攝自影片，下同）

生活中心／綜合報導

終於到了2022年的尾聲囉！同時這個時間點也是與親朋好友們聚會的熱門時間，從聖誕節緊接著到跨年，交換禮物等各式各樣的聚會滿檔，著實令人腎上腺素大爆發！加上因為疫情趨緩後，口罩令也跟著鬆綁後，許多人都蠢蠢欲動的想往外奔跑了；反觀還是有一群享受孤單的極簡生活者，喜歡舒服慵懶的窩在家裡，當一個與世無爭的社交邊緣人，這兩種人對聚會的反應都很兩極，究竟大家是怎麼想的呢？今天特派員小孟就要來街訪突擊，實際探訪街頭民眾是哪一個類型的，沒想到竟然發現一個驚人妙招，且已經廣為社交邊緣人流傳許久，疑？難道只有小孟不知道而已呢？

第一位受訪者約莫30歲男性，對於聖誕節和跨年的計畫，毫不保留的表示：「我最討厭討論這個話題啦！」對於單身狗的我來說，超不友善，完全沒有人權！直接會被成雙成對的情侶的閃光彈閃爆啦！接著，有一位20多的年輕女性直接表明自己12月絕對約會滿檔，跟朋友出門唱歌、喝酒、聊天的月份，原來這就是傳說中的酒國女子，小孟流露出最高敬佩的眼神。還有一位則是表明自己是交邊緣人的傾向，做甚麼事情好像大多都是一個人，一個人吃飯、一個人看電影，此刻特派員感受到瞬間凝結的氣氛……。

▲▼聖誕節,跨年,社交,直播,17直播,直播主。（圖／翻攝自影片）

▲受訪男性表示：「我最討厭討論這個話題啦」！

▲▼聖誕節,跨年,社交,直播,17直播,直播主。（圖／翻攝自影片）

▲有一位受訪者直白表明自己是社交邊緣人。

最後的受訪者是一位年輕美女衣喬Aki：「節慶我喜歡待在家裡耶！因為我很懶得出門，加上又很怕冷，在家裡舒適又溫暖的，至於在家都做甚麼呢？我都在家認識新朋友，不是你們想的那種奇怪的交友軟體啦！雖然我覺得我有一點社交邊緣人情況，只是因為比較少出門，但是我工作的時候其實不會很邊緣，有很多的好朋友陪我聊天，是直到結束工作後，才會進入邊緣人模式，此時誘發了特派員好奇的探索精神，就來到了這位衣喬Aki的工作室。

▲▼聖誕節,跨年,社交,直播,17直播,直播主。（圖／翻攝自影片）

▲最後訪問年輕美女衣喬Aki，表示雖然宅在家，但是可以透過工作認識很多的朋友。

來到了衣喬Aki工作室的小孟，發現現場有著有專業的錄音設備，還有麥克風跟網美燈，竟然還有疑似變裝秀的性感東西，如謎樣般的美女子，終於揭曉答案，原來衣喬Aki平常的工作是名直播主，這邊也是他的工作室直播區，直播時還會因應節日，換上特殊的變裝衣服給大家小驚喜！被詢問當直播主會不會很難呢？衣喬Aki表示一開始當直播主時，也是會感覺怕怕的，但是慢慢的也就越來越習慣跟觀眾互動，有一種像是回家的感覺。從音樂系畢業的她，一開始的職業是創作歌手，偶爾就會接一些演出，或是擔任其他歌手的和聲，像是郭靜的「幸福不設限」或是LULU的「腿之歌」等等，雖說以前職業看似光鮮亮麗，但接觸直播後更活出自己的光彩，且收入更是穩定許多！此時衣喬Aki更是要求特派員一起跟她上直播，看到粉絲們在直播上的熱情互動，小孟也使出唱功，合唱應景陳奕迅的「聖誕結」，粉絲紛紛對小孟的魔性大笑和甜美聲音讚不絕口，直呼「一起出道吧！」

▲▼聖誕節,跨年,社交,直播,17直播,直播主。（圖／翻攝自影片）

▲原來這位自以為是社交邊緣人的衣喬Aki是一位知名的直播主呀！

▲▼聖誕節,跨年,社交,直播,17直播,直播主。（圖／翻攝自影片）

▲衣喬Aki當場與小孟現場直播，並來一首應景的「聖誕結」，果不其然造成粉絲暴動。

▲▼聖誕節,跨年,社交,直播,17直播,直播主。（圖／翻攝自影片）

▲衣喬Aki發現這些粉絲相處起來跟家人朋友一定，而且也能在平台上分享到自己的創作。

談到直播，其實衣喬Aki非常的有感觸，一開始她也不知道直播是什麼？要怎麼做，但是後來試過之後，才發現也可以在這個平台中分享自己的創作，而且也非常的放鬆，甚至在房間裡各式地方都可以開播，也有更多的互動，而且跟粉絲比家人相處的時間還更多了些；現在已經和粉絲培養出著像家人朋友般的感情，甚至在聖誕節和跨年時，一定都會在17直播開播，像是朋友間聚會，一方面也是Aki需要大家的陪伴，當然這些粉絲也需要她的陪伴，而且也跟粉絲們約定好不見不散！因此，今年你的聖誕節跨年有沒有人陪、有沒有約會，不論你身在何處，只要打開17直播，隨時都可以有多樣的選擇性可以看到各種表演，讓直播主陪你度過美好的節慶，也讓你的陪伴化身為直播主持續的動力，別再說自己是社交邊緣人，其實就算不出門也能透過17直播，度過一個屬於自己專屬的節慶佳節。

▲▼聖誕節,跨年,社交,直播,17直播,直播主。（圖／翻攝自影片）

▲談到最後，連特派員小孟都覺得直播主這樣的工作，不但可以圓夢又可以認識朋友非常的吸引人。

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