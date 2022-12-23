聖誕節12禁忌曝！命理師警告：別說「這2字」、大門禁掛1物

▲專家曝聖誕節的12個禁忌。（圖／免費圖庫pakutaso）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

一年一度的聖誕節來臨了，許多人已經佈置好聖誕裝飾、安排好行程，準備歡慶聖誕節。不過，知名命理師楊登嵙表示，西洋的聖誕節如同我們的農曆新年，歡慶之餘仍有一些禁忌需要遵守，民眾要特別小心，不要不慎招來壞運。

禁忌1：聖誕樹禁放臥室

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一般聖誕樹都是塑膠或金屬材質做的，放在臥室內代表虛情假意，易招爛桃花，只適宜擺放在客廳幾天。

禁忌2：聖誕樹要轉陽

樹一般種植在戶外，如果移植到室內，一定要轉陽，可掛上有紅色或金色飾帶、飾品轉陽。

禁忌3：聖誕樹要擺放客廳大門內

聖誕樹擺放位置以客廳大門內玄關角落空間最適宜，而且數量不應過多，否則反而雜亂，以一棵聖誕樹為主，裝飾燈及星星造型。

禁忌4：聖誕樹燈要暖色系

楊登嵙建議，聖誕樹上裝飾燈要紅色、粉紅色、紫色、紫紅、橘紅色等暖色系，不可全部白、藍等冷色系，冷色系代表著冷漠、無情，在風水學上不利於人際關係，運勢不開。

禁忌5：大門不可安置花圈

許多人會在大門掛聖誕花圈，但聖誕花圈一般是乾燥花或假花造型，代表虛情假意、枯死，運氣被堵死或乾枯，家中應避免過多的花圈布置，否則無法遇到貴人，恐招來小人，尤其是安置在大門上。

建議大門上的布置改用光亮的燈泡做聖誕花圈，若想利用聖誕花圈裝飾，可改掛在牆上，做為應景的布置可。應避免擺放超過半個月以上，一旦聖誕節慶過了，就要快速整理、恢復原貌。

禁忌6：聖誕紅宜雙數

好事成雙，聖誕紅宜雙數，紅色在風水學上能招來喜氣、好運，可以擺放在大門口內或外玄關的地方。

禁忌７：床頭貼聖誕貼紙

聖誕貼紙不能貼在床頭，床鋪為穩定、安定的休憩地方，貼了過多期許財富、禮物相關的貼紙，容易會夢想的期盼，無法擁有好眠，而且夢想過多夢幻，容易不切實際。

禁忌8：大門出入口不可雜亂

大門出入口代表前途、遠景，雜亂代表思緒雜亂、貴人不來、沒有遠景、運勢阻滯。宜時時整理，順暢無阻。

禁忌9：聖誕襪不可舊

聖誕襪是要用來裝禮物的，象徵對禮物的期許，小朋友會在聖誕前一晚，將襪子掛在床邊或床頭，等待第二天早上收禮。不過楊登嵙提醒，千萬不能使用舊襪子，擺放穿過的臭襪子，聖誕老公公、喜神、財神爺看了當然不會想來。

禁忌10：聖誕襪不可透明

聖誕襪象徵著禮物和財富，因此也不能使用透明襪，因為錢財不露白，所以不可透明，而且用紅色的最好。

禁忌11：不可說鬼、死

西洋聖誕節如同中國農曆新年，說鬼、死等不吉利的話及詛咒，對自己和別人都不好，容易招來厄運。

禁忌12：忌穿全身黑衣

聖誕節出門逛街忌穿全身黑衣，尤其是夜晚外出，因為精靈鬼怪最喜歡依附黑色，容易卡到陰磁場，帶來不好的運勢。

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