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消防聖誕老公公來了！　 防災減災平安YA

▲新市區公所在吉的堡幼兒園舉辦「2022防災減災平安YA！」活動，邀請新市消防分隊一同前進校園擔任關主，讓現場約300多名師生，學習各項防火防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲新市區公所在吉的堡幼兒園舉辦「2022防災減災平安YA！」活動，邀請新市消防分隊一同前進校園擔任關主，讓現場約300多名師生，學習各項防火防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

寒流一波波來襲讓聖誕節感覺更顯濃厚，新市區公所緊抓過節歡樂氣氛於轄內吉的堡幼兒園舉辦「2022防災減災平安YA！」系列活動，邀請新市消防分隊一同前進校園擔任關主，讓現場約300多名師生，藉由寓於教於樂的方式深植各項防火防災知識，在聖誕佳節，帶給孩童一份平安的聖誕節禮物。

▲新市區公所在吉的堡幼兒園舉辦「2022防災減災平安YA！」活動，邀請新市消防分隊一同前進校園擔任關主，讓現場約300多名師生，學習各項防火防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

本次宣導深入幼兒園內容包羅萬象，除防火、防災、防震與防溺知識以外，更結合防疫勤洗手、節水節電、CPR與禮讓救護車等項目，讓小朋友與現場防救災人員透過遊戲的方式互動，擺脫以往死板的海報口頭宣導，讓原本教條式的講解，變得生動活潑，而消防聖誕老公公的造型也成功抓住小朋友目光，各個目不轉睛地聆聽。

除此之外，本次活動更租用時下最流行的拍貼機，讓小朋友換上小小消防衣拿著各式救災救護器材，拍下帥氣的身影，做成一張張的貼紙，留下永恆的回憶。

▲新市區公所在吉的堡幼兒園舉辦「2022防災減災平安YA！」活動，邀請新市消防分隊一同前進校園擔任關主，讓現場約300多名師生，學習各項防火防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）
新市區長譚乃澄表示，面對極端氣候的來臨，防災減災是家家戶戶未來都必須要學習的課題。唯有在平時做好各項準備，才能在災害來臨時從容面對，而強化區內抗災韌性，公所更是責無旁貸。藉由今天的活動，成功的將宣導年齡層往下紮根，防災減災從小做起，更顯得刻不容緩。

▲新市區公所在吉的堡幼兒園舉辦「2022防災減災平安YA！」活動，邀請新市消防分隊一同前進校園擔任關主，讓現場約300多名師生，學習各項防火防災知識。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局第四大隊長蔡國保亦表示，冬天為火災發生頻率高峰期，透過活動分享裝設住宅用火災警報器的好處，將警報器發揮作用的成功案例讓學童們能夠知道，並能於放學回家能與家長互動分享，讓更多家長能了解住宅用火災警報器的作用及推廣，這活動真是一舉數得。

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