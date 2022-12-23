推動土石流自主防災　花蓮社區1獲銀質8獲銅質認證

▲花蓮推動土石流自主防災，總計有9社區獲農委會水保局認證。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

為了在災害發生前能提早因應，降低社區風險，花蓮縣政府積極推動土石流自主防災社區工作，期望能透過各式防災教育宣導，提升社區居民對於災害的認知及社區防災能量。



縣長徐榛蔚指出，花蓮自2018年便與財團法人成大研究發展基金會團隊合作，積極於花蓮縣境內各個社區持續推動自主防災社區2.0系列計畫，並已有卓越的績效，截至今年已有53處社區參與相關計畫，辦理超過381場次教育訓練活動。

▲花蓮1社區獲銀質認證。



行政院農業委員會水土保持局於12月23日舉辦「優質自主防災社區授證典禮」，本年度萬榮鄉馬遠村獲頒銀質獎社區認證，秀林鄉佳民村、吉安鄉福興村、鳳林鎮山興里、壽豐鄉樹湖村、光復鄉大豐村、卓溪鄉卓溪村、玉里鎮樂合里、富里鄉學田村等8處社區則獲頒銅質獎社區認證，自2018年以來，獲獎社區累計至今已有2處獲得銀質認證，28處獲得銅質認證，未來將持續朝金質獎認證邁進。

▲8社區獲銅質認證合影。



徐榛蔚表示，本年度除了完成自主防災既定工作項目以外，更積極與在地NGO團體－紅十字會花蓮縣支會合作，為社區挹注更多外部資源，同時亦舉辦社區推動經驗分享交流會，進行自主防災社區推動經驗的傳承。這些創新作為都是期望能透過更多與居民互動的機會，傾聽及了解社區最真實的需求。



徐榛蔚說，未來花蓮縣政府團隊也將持續推動土石流自主防災計畫於各社區之中，推廣土石流與大規模崩塌自主防災的重要性，為提升居民生活保障的目標持續邁進向前，同心打造安居樂業的幸福花蓮。