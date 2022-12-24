比上波寒流更冷！聖誕節急凍4度　下周冷空氣灌頂「雨襲跨年元旦」

▲耶誕周末低溫下探4度。（圖／記者屠惠剛攝）

記者李姿慧／台北報導

寒流急凍聖誕節，低溫下探4度，下周一(12/26)回暖，不過後續還有冷空氣遞補下來，雖不會像這二波寒流這麼強，下周溫度仍偏涼，後半周水氣比本周增，北部、東北部下雨機率提高，甚至會延續到跨年、元旦連假。

天氣風險公司分析師吳聖宇表示，今天(12/24)清晨在苗栗公館低溫來到4.3度，桃園大溪也只有4.5度，就連台北市中心的台北氣象站都降到了8.5度，比上一波寒流的9.1度更低，輻射冷卻作用威力不容小覷。

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不過空氣乾燥，今明兩天(12/24~12/25)聖誕節周末假期各地都是穩定的好天氣，東半部有時雲量較多，西半部則是陽光普照。白天溫度在北台灣仍然偏冷，北部、東北部白天高溫15-17度，中部及花東地區稍高一點，在16-19度間，南部白天的高溫仍有機會來到20度或以上。

▲平安夜天氣寒冷。（圖／氣象局）

吳聖宇指出，夜晚清晨因為輻射冷卻作用，各地都可能出現相當低的溫度，尤其是北部、東北部空曠地區，低溫有機會降到4到6度間，都市地區也只有7到9度，中部空曠地區有機會降到5到7度，都市地區同樣只有7到9度，南部還有花東縱谷內的空曠地區有可能降到10度或以下，都市地區則在10到12度左右，低溫狀況相當明顯，中南部日夜溫差特別大。

吳聖宇分析，到了下周一(26日)冷空氣減弱，溫度有回升趨勢，不過後續還會有冷空氣繼續遞補下來，雖然已經沒有像這兩波寒流這麼強，預期下周溫度仍然是比較偏涼。水氣則會比本周要來得增加許多，尤其是到了後半周，水氣增多加上天氣系統變動快速，迎風面的北部、東半部天氣將轉趨不穩定，下雨機會提高，甚至會一直延續到跨年、元旦在北部、東半部的天氣都不太好，看起來又會有連續好幾天下雨的情況，中南部相對比較不受影響，仍是較穩定天氣。