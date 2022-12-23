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南消智慧科技防救災　消防救災能量大躍進

▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

2022年後疫情時代下，台南市長黃偉哲與消防局長李明峯持續率領消防團隊秉持抗疫信念，精進災害預防作為，積極發展新興救災科技，強化消防裝備器材、車輛及人力，提升到院前緊急救護成功率，以有限資源提高消防救災量能，各項業務不斷創新改善，成果豐碩。

▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局2022年結合區公所各里里長辦理住宅用火災警報器配發達18199只，總設置率達95.87％，統計因住警器成功運作而減災火警案件24件，成功逃生人數達27人，補助全市燃氣熱水器一氧化碳中毒潛勢戶移機補助戶數達81戶，市長任內累計完成避難弱勢場所自衛消防編組應變能力驗證374處，比率達100％，火災案件大幅下降，經遠見及天下雜誌評比，傷亡人數為六都最低，為六都第一；此外，同步落實災害防救深耕，已連續10年榮獲中央評鑑「特優」，並於2022年6月24日舉行自主韌性社區公開表揚及防災手冊發表記者會。

▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市領先全國執行文化古蹟防災，辦理186處古蹟及歷史建築物等消防演練計372場次，強化古蹟歷史建築物抗減災能力。積極創新立體科技救災技術，應用於各式災害場合，在空域部分，各大隊配發熱顯像空拍無人機及高空監控用無人機，成立無人機隊計40位合格飛手，並榮獲消防署2022年消防無人機競技大賽「季軍」佳績；地面部分，獨創救災現場遠端監控系統，迅速回傳救災現場即時畫面，並透過產官學合作研擬電動車創新滅火機制及電動水帶自動清洗機；水域部分，由民間單位協助捐贈水下機器人，搜救人員透過水下即時影像傳輸執行搜救工作，均有效提高救災安全係數；111年底亦規劃購置消防機器人，以遙控機器人方式，代替消防人員深入火災及化災等災害現場；此外，消防搶救創新方面研發成果，共取得車輛用滅火毯、救災現場遠端監控系統等6項發明及新型專利。

▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長任內已編列預算4億2706萬9483元，汰購1896套消防衣、各式消防車40輛、增購空氣呼吸器裝備、無線電通訊設備及義消裝備等，提供警、義消同仁使用，已達成各基層中、分隊救災同仁均有2套消防衣目標，且消防車數達每萬人配置1.14輛消防車，為六都第一；配合內政部消防署「建構安全化學環境計畫5年中程計畫」，2022年度中央補助與本市編列預算合計2220萬2100元，採購救災現場指揮及人員管制系統等設備，提供基層消同仁執行搶救任務。

▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

針對提升到院前緊急醫療服務，執行重大外傷、STEMI跳島計畫，院前12導程監測計1343件，76位心肌梗塞患者即時送至設有心導管室醫院獲得救治，同時採購8組電動骨針，大出血傷患時能於第一時間止血，存活率連續2年維持30％以上；另積極協助在地企業提升預防與災時自主應變能力，並推動企業義消民力召募計畫，各救災救護大隊分別與轄內企業合作，舉行企業義消聯合成軍儀式，建立「自己財產自己護」觀念，累計成功招募企業義消達112人，達到消防民力聯防機制。

▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，因消防工作與民眾生活息息相關，並因應釋字785號解釋，任內增編員額477人，於2022年完成修編及人力增補計畫，除可紓緩本市消防人力不足情形外，又能維持服務品質，讓民眾生命財產更加保障；此外，同時提高超勤加班費至1萬7000元及增加危險加給加成分級支給，並持續改善基層消防同仁值勤環境，積極汰換老舊廳舍，任內第六救災救護大隊等3處新建及擴建廳舍已正式啟用，第五救災救護大隊大灣分隊等4處廳舍工程規劃新建中；第五救災救護大隊歸仁分隊等2處廳舍耐震補強執行中，合計金額達3億6011萬5000元。

▲台南市長黃偉哲率領台南市消防局長李明峯，提升台南市消局智慧科技防災救災能量，打造台南為宜家宜居智慧安全大台南。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防局長李明峯未來持續推廣防災教育、充實各式消防救災設備、應用科技救災、提升到院前緊急救護成功率、強韌大規模災害整備與協作、規劃新建廳舍及增補消防人力等，充分發揮救災效能與效率，堅實消防戰力，齊心守護市民安全，打造成安居樂業的優質城市。

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