台中議會史第1人！她2度確診明宣誓就職　議會「急設專區」

▲關心兒少議題的台中市議員張家銨二度確診，但遇上明宣誓就職典禮、投票選正副議長，議會「急設專區」。（圖／資料照片）

記者游瓊華／台中報導

台中市議會明天將舉行第四屆市議員當選就職典禮及正副議長選舉，但今日傳出，連任成功的第3選區(烏日、大肚、龍井)市議員張家銨二次確診新冠肺炎。由於內政部發函，確診的市議員也可以宣誓及投票，台中市議會在接獲通知後，今天緊急設置防疫專區，包括專用通道、廁所、票匭。

▲中市議會明舉行宣誓就職、投票選正副議長。（圖／記者游瓊華攝）



張家銨在臉書上表示，「實在拍謝，家銨二次新冠確診了！」張家銨23日晚間發文指出，稍早感覺到身體不舒服、發燒，快篩後為陽性，已安排視訊看診。張家銨今天受訪指出，目前身體狀況OK，沒有什麼明顯症狀，會做好防疫，明天也會出席宣誓就職典禮。

▲議會「急設防疫專區」。（圖／記者游瓊華攝）



張家銨指出，她已經接獲通知，議會已經安排好專用停車位，明日將由防護設備消防隊員陪同，從地下停車場搭乘專用電梯，抵達議事堂後方「確診議員專區」，也會穿上防護衣、戴口罩與手套，進行宣誓就職與投票選舉正副議長。

▲台中市議員張家銨連任成功，卻傳出二度確診。（圖／記者游瓊華翻攝）