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大陸 大陸焦點 特派現場

她個性突然大變！家人以為腦中風…送醫見「超危急病因」秒嚇壞

▲▼夏天,防中暑,多喝水,水。（圖／Unsplash）

▲浙江一名感染者突然性格變得冷酷，一查原來水中毒。（示意圖／Unsplash）

記者鄭思楠／綜合報導

浙江一名60歲左右的新冠陽性女患者，被家人發現突然變得高冷，懷疑是腦梗，趕快帶她到浙江大學醫學院邵逸夫醫院發熱門診就診。接診的醫生察覺她的狀況有些特別，細心詢問、排查，最後確認女患者竟然是水中毒，再耽擱下去，會出現腦疝，情況非常危急。

據《錢江晚報》報導，12月21日下午，浙大邵逸夫醫院普外科副主任醫師楊瑾醫生在發熱門診值班，60多歲的陳姓女子（化名）在家人的陪伴下來就診。

醫生透露，「她確診新冠陽性兩天了，發熱，38度多，一直居家隔離，那天，家人發現她突然變得很冷漠，問她10句話，只回答一句。懷疑她是不是腦梗了，很著急，就到醫院來。」

醫生仔細給陳女檢查，發現她可以抬起手臂，也能左手握右手，但是動作確實要緩慢一些，口角沒有歪斜。

「初步就能排查，她肯定不是腦梗」，醫生也感覺陳女有些「高冷」，問診三四句話，回答一句，看起來有些不想理人，「但是她的家人說，已經比在家裡好很多了。」

醫生一開始懷疑，陳女是不是因為新冠，嗓子痛，不想說話，「我對她說，如果妳是嗓子痛，不想說話，可以告訴我們，不然妳的家人很擔心，我還要給妳開各種檢查，排查。」陳女「冷漠」地看了醫生一眼，不置可否。

之後，醫生開始一步步排查，最終在電解質報告出來之後，查出了問題所在，「真的是嚇了一身冷汗。」原來，陳女鈉含量非常低，「一般出現低鈉，是因為脫水，但患者不存在這種情況。」

醫生再次詢問陳女的家人，她最近有做過什麼異常的事沒有，「她家人這時才說，因為新冠陽性，家裡人就讓她不停喝水，這兩天喝了大量的水。」醫生聽完之後，基本可以判斷，陳女是出現水中毒了。

醫生解釋，低鈉其實非常常見，當然如果不及時糾正發展到重度低鈉確實會有生命危險。水中毒也是低鈉的一個原因，但是一般很少發生於腎功能正常的患者。如果患者本身腎臟功能不好，喝進去的水，無法排除，尿液少，是會出現低鈉。

陳女的家人表示，她此前並沒有腎臟異常。醫生表示，「除非喝得實在太大量超過自身腎臟的排水能力，如果只是普通的飲水愛好者一般是沒事的。」

浙大邵逸夫醫院感染病科主任呂芳芳則表示，對有基礎疾病的老年人來說，病毒感染確實會引發低鈉，這是病毒感染後的併發症，「水中毒不是憑空發生的，平時健康良好的中青年人不大會出現這種情況，但有基礎疾病的患者，確實要小心。」

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