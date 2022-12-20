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社會 社會焦點 保障人權

確診貧婦帶腦癌女兒「薄被睡陽台廁所」　怕傳給中風夫...暖警相助

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

▲台中一名楊婦跟腦癌女兒確診，怕傳染給中風丈夫跟年幼兒，不顧寒流半夜睡在陽台跟廁所地上，實在受不了向「抓過自己的員警」求救。（圖／記者許權毅翻攝，下同）

記者許權毅／台中報導

台中一名楊姓婦人家境狀況不佳，楊婦跟患有腦癌的女兒確診後，她擔心會傳染給中風丈夫跟年幼兒子，竟在寒流之際帶著女兒睡在戶外陽台。但夜裡體感溫度僅5度，情急之下找上「抓過自己的員警」幫忙，楊向大肚派出所員警賴威廷說此事，賴馬上協助找防疫旅館資訊，得知楊婦身上僅有100元，再自掏腰包拿匯款8000塊，讓楊婦解決急需，楊婦十分感謝賴威廷，他則向楊婦說：「竟然你都找一個抓過你的警察幫忙，表示你真的過不下去。」

48歲楊婦扛起一家經濟，家裡有一名罹患腦癌的女兒、同樣48歲的丈夫中風，另外還有一名年幼兒子，一年前為了幫女兒籌措腦癌醫療費，去找工作卻變成詐團肥羊，最後慘淪為人頭帳戶，且因當時居無定所遭到警方通緝。台中烏日分局大肚所員警賴威廷去年偵辦此案，順利查緝到楊婦，但見她一家人擠在一間小套房裡，明顯狀況不好，主動留下聯絡方式說：「如果有什麼真的需要幫忙的話再聯繫。」

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

近日寒流侵襲、溫度驟降，台中大肚夜裡體感僅5度，沒想到楊婦卻因為自己確診，擔心傳染給丈夫、幼兒，夜裡獨自睡在戶外陽台，同樣確診的腦癌女兒則睡在廁所裡。女兒睡在僅有紙板鋪設的地上，蓋著輕薄的被褥，整個人蜷縮在廁所的一個角落，一旁只有小包包、小燈跟吃完的食物，楊婦同樣僅有輕薄棉被能蓋，四周都是冰冷水泥，還會有冷風吹進半戶外的陽台。

楊婦見狀況越來越艱難，主動向賴威廷說明此事，賴威廷馬上上網查詢1922相關防疫旅館資訊，好讓楊婦先解決睡覺休息問題，也利用下班時間協助處理通報問題。得知楊婦身上僅有不到100塊，主動拿出8000元給楊婦應急。

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

楊婦向賴威廷說：「謝謝，代女兒謝你了，這恩情記住了，辛苦你了，不愧是人民保母。」賴威廷則說：「竟然你都找一個抓過你的警察幫忙，表示你真的過不下去。」楊婦則說：「我又不記仇的人，自己犯法怨不得別人。」賴威廷感嘆說：「但你也是出自無奈才會這樣，沒事！別說過去式，先解決現況。」

▲▼ 。（圖／記者許權毅翻攝）

大肚分駐所所長劉峪銓表示，肯定同仁盡一己之力回饋社會，帶動善的循環外，也表示警方本著關心弱勢及同理心，發掘貧困孤苦及需要幫助的人，且主動給予關懷，並協助申請相關弱勢關懷，讓民眾能夠維持基本所需，擁有平安喜樂的生活環境。

▲▼烏日分局,台中,警察,警方,烏日,派出所,烏日派出所。（圖／記者許權毅攝）

▲台中烏日分局大肚分駐所員警賴威廷自掏8000相助楊婦。（圖／記者許權毅攝）

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