陸政府機關太多人染疫　被迫暫停服務「讓輕症者上班」

▲陸疫情大爆發，發熱門診大排長龍。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸防疫鬆綁後，疫情急速升溫，連政府機關都因為感染人數太多，無人可上班而被迫暫停對外辦公，只保留線上辦理的服務。另外，也傳出多地機關已開放無症狀或輕症職員可正常上班，以保持機關正常運作。

根據《澎湃新聞》報導，受疫情影響暫停業務的政府機關遍布多省市，包含陝西西安、河南濮陽、山東濱州、天津等。

西安市長安區勞動就業管理服務中心21日發出通知表示，受近期疫情傳播風險加大、中心各科室陽性減員嚴重等問題影響，就業中心辦事大廳已無法正常提供線下業務辦理，現不得已宣布暫停對外辦公，線上業務正常。

濮陽市醫保局也說，因疫情原因，造成陽光大廈醫保窗口嚴重減員，窗口無法正常辦公，從12月19日起，暫停辦理陽光大廈醫保線下業務，重開線下業務另行通知，倡導市民朋友線上辦理業務。另外，醫保熱線接線人員嚴重減員，醫保熱線暫停服務。

濮陽市住房公積金管理中心也宣布，因疫情原因，造成陽光大廈公積金窗口嚴重減員，窗口無法正常辦公，從12月19日起，暫停辦理住房公積金線下業務，重開線下業務另行通知，倡導市民朋友線上辦理業務。

山東濱州市圖書館也表示，當前全市新冠肺炎傳播迅速，圖書館工作人員感染新冠肺炎、流感人數較多，無法正常輪崗值班。鑑於此，濱州市圖書館自12月20日起對開放時間、開放區域作出調整。

值得注意的是，報導也特別提到，已經有多地提出機關單位無症狀和輕症幹部職工可正常上班，以維護正常社會生產生活秩序，保障群眾日常生產生活等。