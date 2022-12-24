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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

郭台銘當選總統唯一機會曝　吳子嘉：僅「這三人」不怕得罪侯友宜

▲▼ 。（圖／郭台銘臉書）

▲鴻海創辦人郭台銘。（圖／翻攝自Facebook／郭台銘）

記者詹宜庭／台北報導

鴻海創辦人郭台銘近期因BNT疫苗採購議題砲打民進黨政府，遭外界猜測是為角逐2024總統起手式。《美麗島電子報》董事長吳子嘉23日表示，以國民黨籍身份參選是郭台銘當選2024總統唯一機會，所以他面臨的第一難關就是「如何重回國民黨」，但朱立倫只要主動去找郭台銘，就會被外界誤會是「拿老郭打老侯」，目前不怕得罪新北市長侯友宜的人只有前總統馬英九、行政院前院長蕭萬長、前台北市長郝龍斌等大佬，「只有他們能出面幫郭台銘處理黨員問題。」

吳子嘉23日出席「朱學恒的阿宅萬事通事務所」直播，他指出，郭台銘現在不是國民黨員，若郭回到國民黨才有基礎的動機，「郭沒有回國民黨要怎麼動作？你認為朱立倫會讓他回國民黨嗎？會邀請他回國民黨嗎？如果郭台銘提出申請，朱立倫會給他過嗎？」

吳子嘉認為，當朱立倫不通過郭台銘入黨申請，郭台銘就完了，因為郭台銘不會說「我來申請看看」，然後被打槍再把「朽木為官」搬出來一遍，「老郭丟不起這個臉，他的品牌跟政見一丟出去，就要開綠燈過關，如果沒有開綠燈被退回來，老郭就完了。」

「今天郭台銘沒有談好他敢丟嗎？朱立倫會跟他談嗎？」吳子嘉表示，若朱立倫主動找郭台銘談，就像時任黨主席吳敦義當年找高雄市前市長韓國瑜會談的狀況一樣，這不是在講人而是在講動作與主動被動關係。他認為，朱立倫只要主動去找郭台銘，這個動作就會被外界誤會是朱立倫「拿老郭打老侯（指新北市長侯友宜）」。

吳子嘉說明，朱立倫不可能主動去找郭台銘談，因為朱立倫要保持他黨主席的中立形象，而在朱立倫不敢動的情況下郭台銘也不敢動，因為台灣政壇沒有秘密，一定會曝光，而且要看他們是在談什麼，是在談2024總統還是回國民黨，「郭台銘光是第一關要回國民黨就需要很有智慧。」

吳子嘉坦言，郭台銘要當選2024總統唯一機會就是用國民黨籍來選，其他都沒機會，所以要先解決黨員問題，但誰幫郭台銘處理黨員問題就等於是選邊站，那馬上會得罪侯友宜，但誰願意得罪侯友宜？目前恐怕只有前總統馬英九、行政院前院長蕭萬長、前台北市長郝龍斌，那些黨內份量夠的大老才不怕，只有他們能出面幫郭台銘處理黨員問題。

至於郭台銘回到國民黨後是否有意角逐2024總統，吳子嘉表示，郭台銘回國民黨後，基本上就有進的可能性，只是郭台銘可能要在農曆過年前拜訪馬英九等人，請相關大老在拜年時幫忙勸說朱立倫迎接郭回國民黨，「總而言之，第一關就是要請託藍營大老幫忙關說，這樣兩邊都不失面子也不失立場，也讓朱立倫維持黨主席的客觀空間。」

吳子嘉強調，《美麗島電子報》私下有「偷偷摸摸」做郭台銘回國民黨後的總統民調，但現在不能公開，因為郭台銘還不是國民黨員。他補充，若以無黨籍郭台銘來做民調一定敗得很慘，用民眾黨郭台銘連談都不用談，大概只剩10%支持度，「但我負責任講句話，目前國民黨2個人都會贏，侯友宜會贏，郭台銘也有機會贏。」

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