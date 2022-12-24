綠台南黑道風暴狂燒！　王鴻薇：充分曝露民進黨黑影幢幢的問題

記者鄭佩玟／台北報導

台南正副議長選舉驚爆黑道介入，民進黨台南立委陳亭妃更在臉書公開求救，「求求總統、副總統救救台南！『黑道』介入台南市議長選舉！」台北市第三選區立委補選國民黨參選人王鴻薇今（24）日被媒體問到此事，她表示有注意到陳亭妃的說法，充分曝露出民進黨黑影幢幢、黑道介入的問題。

▲王鴻薇草埔市場拜票。（圖／記者李毓康攝）

從學甲爐渣案、光電弊案、88 槍事件、正副議長選舉紛爭，到台南市經發局長陳凱凌貪瀆弊案遭到聲押，民進黨執政的台南市始終風波不斷；不只民進黨副秘書長林飛帆喊話，涉及弊案的郭再欽等人應該主動退黨；參選議長副議長的人選，也應該公開自清，和黑金劃清界線。台南立委陳亭妃更在臉書上公開求救，「求求總統、副總統救救台南！『黑道』介入台南市議長選舉！」

王鴻薇今早赴草埔市場拜票，被媒體問到民進黨內部黑道問題，是否在狗咬狗？她表示台南市正副議長選舉充分曝露出民進黨黑影幢幢、黑道介入的問題。她並稱有注意到陳亭妃「要求總統、副總統救救台南」的說法，讓她覺得此事全國都在看，如果沒有合理跟人民交代，不只是台南市民、全國人民也都在看這件事，「我們的執政黨怎麼去解決黑道介入正副議長選舉的問題。」