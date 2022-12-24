林奕華落跑免補選傳黨內不爽「沒人才？」　王鴻薇：我是沒聽到雜音

記者鄭佩玟／台北報導

台北市第三選區立委補選國民黨參選人王鴻薇今（24）日前往草埔市場掃街，針對立委林奕華將出任台北市副市長，而王本人若當選則將出任立委，遭外界批評「落跑2人組」。對此王鴻薇幫林奕華緩頰，稱不管是國會法條的審查或者是選民服務，林奕華都做了最好的安排，亦未聽聞黨內雜音，反而大家都抱持正面的看法。

▲王鴻薇草埔市場拜票。（圖／記者李毓康攝）

立委林奕華將出任台北市副市長，預計2月就職，屆時台北市大安區立委恐怕懸缺；假若王鴻薇明年1月8日當選立委，屆時台北市松山信義區議員亦將懸缺。對於林奕華、王鴻薇所造成的懸缺情事，外界抨擊她們是「落跑2人組」。

對此王鴻薇今天上午接受媒體聯訪，表示蔣萬安延攬林奕華擔任副市長，林已向外界報告，不管是國會法條的審查或者是選民服務，她都做了最好的安排。至於外界抨擊兩人「佔著茅坑不拉屎」，王表示自己的部份早就誠懇跟外界報告過了，至於林奕華的部份，王則稱她是非常適合擔任副市長的人選，且她已經把後續相關安排都已經跟選民報告過了。

針對林奕華2月就職避開補選，國民黨內傳出雜音稱「難道國民黨是沒有人才嗎？」王鴻薇則回，「我從來沒有聽過這樣的雜音，事實上我聽到的，對於林奕華出任副市長，大家都抱持正面的看法。」