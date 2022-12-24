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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

林奕華卡位副市長2月才就職　許淑華嗆：佔著茅坑不拉屎

▲▼台北市議員許淑華受訪。（圖／記者李毓康攝）

▲台北市議員許淑華受訪。（圖／記者李毓康攝）

記者陳家祥／台北報導

準台北市長蔣萬安延攬國民黨立委林奕華擔任副市長，但會遲至明年2月後才上任，引發外界抨擊落跑、規避補選等。對此，民進黨議員許淑華24日受訪表示，這是一個機關算盡的政治操作、非常惡劣的行為，林奕華絕對有條件擔任副市長，「可是不要佔著茅坑不拉屎」，把台北市民當傻子看。

許淑華說，2月才要擔任的話，為什麼現在就放話？等到2月才來，就是市長想趕快把小內閣寫出來，「如果現在要當就請辭，而不是先預留自己的位置、先把位子補好補滿，充滿了算計」，選舉的狀況雖然算是滿穩定的，也不應該拿民眾選民的選票開玩笑。

許淑華指出，選民支持的是林奕華擔任立委，要擔任副市長就應該請辭補選，「蔣萬安也是請辭補選，為何林奕華不請辭要拖到2月，把大安的選民當傻子嗎？要當副市長就立即請辭」，不要用這種態度機關算盡，選民也不會支持，相信大家會撻伐此事，把選民選票當玩笑。

「這是一個機關算盡的政治操作，沒收民主的選舉機制，是非常惡劣的行為。」許淑華說，林奕華大家都很熟，她絕對有條件擔任副市長，可是不要佔著茅坑不拉屎，台北市8個選區，各選區只有1個立委，不要沒收選舉權，不要把台北市民當傻子看。

至於林奕華立院同事曾銘宗將接替做選服，許淑華說，不分區對地方結構不了解，「你當時當大安區立委的政見是什麼？要落實政見而不是拿不分區來搪塞，這樣是欺負選民，沒收選民的選舉機制是非常惡劣的行為」。

許淑華說，補選時間短也是要繼續進行，這叫民主機制，不要違反，又或者是拒絕擔任副市長，等到任期到再來接副市長，這樣才讓選民覺得有格調。

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