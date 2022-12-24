妻狂索男同事抱睡！「養好身體生你的小孩」　嗆夫：就放不下怎樣

▲人妻示愛男同事「明早想抱抱」、「顧好身體讓你有自己的小孩」，丈夫崩潰離婚，向小王求償50萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



記者蔡怡萍／高雄報導

一名洪姓人妻對吳姓男同事嬌吐愛意「我的心一直想著你…睡不著」、「真的喜歡了就不要輕易放開手」，甚至說願意為他養好身體「讓你有自己的小孩」，曖昧訊息被老公發現後，崩潰離婚，並提告吳男求償50萬元，法官認為，光憑此無法確認2人有性行為，但的確有調情與不當交往，判吳須賠7萬元。

根據判決，人夫提告主張，他2021年9月9日向妻子洪女借用手機時，無意間發現與同事吳男的互撩對話，妻子瘋狂示愛「我會一直牽著你的手…不放開」、「明天早上希望能抱抱…」、「我捨不得放開你，能不能也不要放開我嘛…」、「你在我就能安心的睡」。

另外，小王談及到洪姓人妻及其女兒時，傾訴「我也想要自己的小孩，也想要妳不要難過」，人妻竟奮勇獻身「我懂每個人都會想要自己的孩子，我願意為你把身體顧好，讓你有自己的小孩…為了你做任何不可能的事」。

人夫看了之後，大怒找妻子理論，而妻子直接回嗆「我甲意（喜歡）他啦，怎樣？我放他放不下去啦」，讓人夫無法接受，最終以離婚收場，並憤而提告吳姓小王害他家庭破碎，求償50萬。

吳男挨告後，承認有傳過這些訊息，但雙手一攤表示只能賠償6萬；法官認為，吳男回應人妻的索抱，還規劃日後生兒育女，顯然已超出一般善良風俗認知的社交行為。

但光憑對話截圖，無法確定2人有性行為，法官就人夫對此遭受婚姻破滅、精神痛苦，以及侵害情節、背景狀況等，判小王須賠人夫7萬元，全案可上訴。