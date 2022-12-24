　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

妻狂索男同事抱睡！「養好身體生你的小孩」　嗆夫：就放不下怎樣

▲男帶妹回家偷吃，慘遭女友報復。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲人妻示愛男同事「明早想抱抱」、「顧好身體讓你有自己的小孩」，丈夫崩潰離婚，向小王求償50萬。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者蔡怡萍／高雄報導

一名洪姓人妻對吳姓男同事嬌吐愛意「我的心一直想著你…睡不著」、「真的喜歡了就不要輕易放開手」，甚至說願意為他養好身體「讓你有自己的小孩」，曖昧訊息被老公發現後，崩潰離婚，並提告吳男求償50萬元，法官認為，光憑此無法確認2人有性行為，但的確有調情與不當交往，判吳須賠7萬元。

根據判決，人夫提告主張，他2021年9月9日向妻子洪女借用手機時，無意間發現與同事吳男的互撩對話，妻子瘋狂示愛「我會一直牽著你的手…不放開」、「明天早上希望能抱抱…」、「我捨不得放開你，能不能也不要放開我嘛…」、「你在我就能安心的睡」。

另外，小王談及到洪姓人妻及其女兒時，傾訴「我也想要自己的小孩，也想要妳不要難過」，人妻竟奮勇獻身「我懂每個人都會想要自己的孩子，我願意為你把身體顧好，讓你有自己的小孩…為了你做任何不可能的事」。

人夫看了之後，大怒找妻子理論，而妻子直接回嗆「我甲意（喜歡）他啦，怎樣？我放他放不下去啦」，讓人夫無法接受，最終以離婚收場，並憤而提告吳姓小王害他家庭破碎，求償50萬。

吳男挨告後，承認有傳過這些訊息，但雙手一攤表示只能賠償6萬；法官認為，吳男回應人妻的索抱，還規劃日後生兒育女，顯然已超出一般善良風俗認知的社交行為。

但光憑對話截圖，無法確定2人有性行為，法官就人夫對此遭受婚姻破滅、精神痛苦，以及侵害情節、背景狀況等，判小王須賠人夫7萬元，全案可上訴。

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
《全明星4》總冠軍遭爆雷！　錢薇娟回應藏玄機
禮讓行人卻被後車長叭5聲！　他拉窗送5字祝福「阿姨掩臉道歉」
蕾菈突連說3次「憑什麼」！ 　PO文：這麼多年沒愛過我
閨蜜搶走男友「5年後收喜帖」！　她被剪進婚禮影片大驚離場
40歲孫藝真首曬兒：我成功自然產了！　甜喊玄彬「小刺蝟」
本土疫情升溫！　下周單日恐破2萬例

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

人夫河堤野戰飯店女房務！　家中保險套「明顯減少」妻心碎提告

花蓮男深夜撞對向車道　先前酒駕吊照...這次護欄插車慘死

47歲工人突倒臥機車格...監視器畫面曝　送醫搶救不治

台中驚傳銀行遭搶　阿根廷足球隊員「沒吸」一球踢昏搶匪

妻狂索男同事抱睡！「養好身體生你的小孩」　嗆夫：就放不下怎樣

騎士被貨車猛撞...壓地推行60米　厚外套救命「僅擦傷」影像曝

快訊／寒流發威氣溫降破10度　男牽車突倒臥停車格...搶救不治

慶生酒成大亂鬥4人傷！　男向警比「無花果手勢」…多吃1條罪

派出所引爆撒旦之母！新竹男「手掌炸爛」鮮血噴濺　慘痛下場曝

救護車鳴笛送病患「沒有車要讓」　小黃直接撞上...冷血畫面曝！

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

掀開泡麵碗窩發現「小塊貓肉」靠碗邊睡得香甜媽笑：看了都餓

手拿蟹肉棒+全台語勸導　別為美觀留塑膠套下鍋

三寶遇車道壅塞凍未條　跨槽化線＋倒車下交流道

恭喜蕾菈！順利懷上「第二胎」　曬超音波...笑喊：最棒的生日禮物

白家綺當四寶媽崩潰「找老公抱抱」　2女兒沒禁愛令「我們也都年輕過」

人夫河堤野戰飯店女房務！　家中保險套「明顯減少」妻心碎提告

花蓮男深夜撞對向車道　先前酒駕吊照...這次護欄插車慘死

47歲工人突倒臥機車格...監視器畫面曝　送醫搶救不治

台中驚傳銀行遭搶　阿根廷足球隊員「沒吸」一球踢昏搶匪

妻狂索男同事抱睡！「養好身體生你的小孩」　嗆夫：就放不下怎樣

騎士被貨車猛撞...壓地推行60米　厚外套救命「僅擦傷」影像曝

快訊／寒流發威氣溫降破10度　男牽車突倒臥停車格...搶救不治

慶生酒成大亂鬥4人傷！　男向警比「無花果手勢」…多吃1條罪

派出所引爆撒旦之母！新竹男「手掌炸爛」鮮血噴濺　慘痛下場曝

救護車鳴笛送病患「沒有車要讓」　小黃直接撞上...冷血畫面曝！

林奕華明年2月「落跑」接副市長？　國民黨駁：頻繁選舉勞民傷財

王世堅+柯文哲太轟動！炎上「緊急曝好消息」　網嗨：阿凡達也讓位

人夫河堤野戰飯店女房務！　家中保險套「明顯減少」妻心碎提告

花蓮男深夜撞對向車道　先前酒駕吊照...這次護欄插車慘死

雙胞胎同框！萌犬與絨毛娃長相難分辨　照片引討論：誰才是本尊？

《全明星4》總冠軍遭爆雷！　錢薇娟回應藏玄機：現在變不倒翁了

下大雨被馬擋住路　她20分鐘後往前開「驚見可怕一幕」：牠救了我

太晚回來了！阿金「等到心碎」窩懷裡生悶氣　媽無奈：哄了5分鐘

47歲工人突倒臥機車格...監視器畫面曝　送醫搶救不治

「底妝霸主」改行烤舒芙蕾粉撲1.5cm有夠厚！山櫻美妝蛋網友搶到缺貨

忍耐max！阿母買電動魚給阿金　牠皺眉一拍...逆轉結局惹笑網友

社會熱門新聞

警專女學生熱舞「雪乳露出」台下男同學全瘋了

高雄男拿鐮刀砍姪子！遭警開15槍亡

遭控假承攬真僱傭！博客來回應了

救護車送病患「沒車要讓」小黃肇事畫面曝！

5歲童寒夜獨走3公里迷途　教育局開罰

男帶小17歲女開房　「馬上風」趴她身上亡

叔鐮刀砍殺姪子遭警3槍擊斃　開槍畫面曝

瞎扯呼麻找音樂靈感　前角力國手販毒

騙女兵「躲空拍機」！士官草叢內性侵

再追！雲林惡煞砍人背後組織龐大　暴力集團首謀「當選下屆代表」涉妨害他人競選聲押

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

三寶撞騎士害骨折　竟把人抱上車載走

人妻澳洲偷吃　傳性教學片勾小王「幫抹豐胸霜」

即／救護車送病患！計程車猛撞車頭全毀

更多熱門

相關新聞

他合夥情婦殺死妻兒！21年後大反轉

他合夥情婦殺死妻兒！21年後大反轉

大陸貴州李玉前被控與小三合夥，殺死妻子和3歲兒子，還將屍體分屍拋棄，21年後他刑滿釋放，強調自己未曾犯案，「我相信兇手一定會找到的。」

救護車送病患「沒車要讓」小黃肇事畫面曝！

救護車送病患「沒車要讓」小黃肇事畫面曝！

即／救護車送病患！計程車猛撞車頭全毀

即／救護車送病患！計程車猛撞車頭全毀

藍提名她角逐高市議長！同志不滿「退出黨團運作」

藍提名她角逐高市議長！同志不滿「退出黨團運作」

大學教授心痛以為是感冒　險沒命

大學教授心痛以為是感冒　險沒命

關鍵字：

出軌小王人妻偷吃小孩傳情離婚高雄綠帽

讀者迴響

熱門新聞

博客來事件止血　統一超：總座即刻調離現職

裁判不忍了：姆巴佩進球也該取消

小甜甜不忍了「原諒不是7次而是77次」！

小甜甜爆讓「白家綺夫妻哭好幾晚」勸不聽

小甜甜「理念不合」退教會！

已婚女星出軌「月經APP記愛愛次數」

「3星座、5生肖」財運旺！　專家點名威力彩、大樂透中獎率高

男同事送內衣　女友回答讓他綠炸

遭宋逸民教會轟！　小甜甜吐心聲

小情侶激戰完「甜蜜1舉動」錯慘了！

才唱4首歌...五月天阿信開嗆了　團員傻眼

「我雞雞翹起來了」　老師上網課被兒子亂入

五月天開唱「觀眾舉紅布條」　阿信一看慌喊收起來

快訊／亞洲統神創戰隊

博客來解雇20年打掃阿姨！合約超心寒

更多

最夯影音

更多
陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」

陳喬恩曝不辦婚禮的原因！　怕麻煩...狂搖頭「我不要」
從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

從小被打！虎斑貓只敢睡沙發下　被救援後...第一次放鬆翻肚酣睡

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

遭鴕鳥夫妻搶劫飼料！　農夫揮棍自保被趕出籠

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

警專女學生熱舞「雪乳露出」　台下男同學陷入瘋狂　校方回應了

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

清晨遛狗突遇攻堅警察 被求帶路打頭陣她嚇爆！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面