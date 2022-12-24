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大陸 大陸焦點 特派現場

他遭控殺死老婆和3歲兒！合夥情婦「肢解屍體」燒掉　21年後大反轉

▲▼ 李玉前。（圖／封面新聞）

▲李玉前與妻子的照片。（圖／封面新聞）

記者蔡儀潔／綜合報導

大陸貴州李玉前被控與小三合夥，殺死妻子和3歲兒子，還將屍體分屍拋棄，21年後他刑滿釋放，強調自己未曾犯案，「我相信兇手一定會找到的。」

綜合陸媒報導，2001年3月21日李玉前報警稱妻兒失蹤，警方在其家中查出死者血跡。六盤水市檢方指控，李玉前婚內出軌被發現後，夫妻關係惡化，3月20日凌晨他回家後，先是掐死了妻子，再用枕頭摀死了3歲半的兒子，然後正常去上班。

當天晚上，李玉前找來情婦，一起將妻子和兒子的遺體肢解，接著分裝在4個編織袋內，再由小三背到煉鐵高爐焚化，毀屍滅跡。

一審，李玉前被判死刑，孟姓小三犯包庇罪，被判8年有期徒刑。時年31歲的李玉前喊冤申訴，二審改判死緩。此後，李玉前及家屬不斷申訴。

貴州省高院2020年經再審認為，原判認定李玉前故意殺人的犯罪事實存在疑點和矛盾，裁定撤銷原一、二審裁判，發回重審。

▲▼ 李玉前。（圖／封面新聞）

▲李玉前出獄回家。（圖／封面新聞）

李玉前近日刑滿出獄，家人做了豐盛的菜餚等他回來。李玉前說，「這些年變化太快，也沒有見過智能（智慧型）手機，聽說有微信，有抖音，但沒用過。」

他在受訪時表示，2003年到2004年被維持一審判決時是他最為黑暗的時刻，但相信自己是無辜的，「申訴那麼多年，也要感謝哥哥和家人一直以來的支持。」

對於此案法院還未下達宣判，但李玉前表示，無論法院給予什麼樣的判決他都能夠接受，「我明白自己當時犯了錯，確實出了軌，在監獄里我也一直在懺悔。但我也想為被害的妻兒討回公道，我相信兇手一定會找到的。」

此事是否涉及冤案在網路引發熱議，不少人持懷疑態度，「還是覺得他（李玉前）的嫌疑最大」。不過，也有許多人支持李玉前，「不知道前因後果，就不要瞎評論，他岳母這麼多年，一直在幫他申訴，不相信他殺人，高院前幾天打回重審了，可能是要改判無罪的」、「之前看過，他不是兇手，那個女的是兇手誣陷他」。

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