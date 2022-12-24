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社會 社會焦點 保障人權

人夫河堤野戰飯店女房務！　家中保險套「明顯減少」妻心碎提告

▲ipair,分手,小三。（圖／pexels）

▲花蓮一人妻發現家中保險套明顯減少，追查後竟發現丈夫外遇。（示意圖／取自圖庫pexels）

記者郭玗潔／花蓮報導

花蓮一名人妻覺得丈夫對自己突然冷淡，家中保險套卻越來越少，追問之下，丈夫坦承自己和女同事在河堤發生性關係，並寫下切結書自白，妻子也向小三提告求償50萬。花蓮地院審理後，認為小三侵害配偶權屬實，判她要賠15萬，全案還可上訴。

正宮指控，丈夫在度假飯店工作，今年起突然對她態度冷淡、易怒，還經常晚歸，她原以為丈夫只是受更年期影響，結果卻發現家中保險套數量明顯減少，在她不斷追問下，丈夫坦承偷吃房務女同事，兩人在河堤發生關係。

正宮表示，她隨即連絡小三，想確認兩人是否發生性關係，小三雖沒正面承認，但當她對小三表示丈夫還有其他女人時，小三卻激動回應「除了我他現在還有跟誰嗎？」，並告狀說「他現在跟公司一個女的很好喔。就像他之前追我一樣」，一直慫恿她去找證據，還指導她說「跟妳老公談判，如果再犯就離婚」。正宮認為小三和丈夫顯然有男女私情，內心大受打擊，提告向小三求償50萬元。

全案審理時，人夫只承認主動和小三牽手、擁抱、接吻，但否認有發生性關係，辯稱因妻子脅迫要離婚，他才在妻子指導下寫下切結書，說有和小三上床也只是氣話。

法官參酌雙方對話及切結書內容，認為小三在被詢問是否與人夫有性關係時，並未明確否認，反而迴避表示「知道怕妳傷心」。而人夫則在切結書上坦承發生性關係，並寫明上床次數及使用保險套等細節，由此推定兩人於去年11、12月認識後應有發生性關係。審酌小三在飯店擔任房務員，月薪約兩萬五，判她要賠正宮15萬元，全案還可上訴。

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