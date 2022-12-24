台大國發所屢傳停招碩士在職專班　所長：我自己不知道

▲傳出台大國發所碩士在職專班及博士班將停招，校方重申一切照舊。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，台大國發所更成為各界焦點，近期傳出台大國發所碩士在職專班及博士班，將從下學期起暫停對外招收新生，在今（24日）台大校務會議上，台大國發所長劉靜怡面對媒體追問是否有此事，劉靜怡指「我自己不知道」，不知道誰還有這樣訊息，並指沒辦法回答「make up（製造）」出來的內容。

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，前新竹市長林智堅首先因為論文抄襲，先後被台大國發所、中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如因為抄襲被德明財經科技大學撤銷學位，近期則是桃園市長鄭文燦因為抄襲被撤銷台大國發所碩士學位，立委蔡適應也因論文抄襲被撤銷台北大學博士學位。

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其中台大國發所成為這次論文抄襲案的引爆點與風暴中心，而林智堅、鄭文燦的指導教授，都是現任國安局長陳明通，更成為各界指責焦點，但是卻有媒體報導，指台大國發所碩士在職專班及博士班，預計下（112）學年起，將暫停對外招收新生。

台大今天舉行校務會議，媒體追問台大社科院長蘇宏達看法，但面對媒體詢問，蘇宏達並未正面回應，「主秘是發言人」，並苦笑說「能講我一定講」。

媒體隨後追問台大國發所長劉靜怡，對於近期媒體報導提到，台大國發所碩士在職專班及博士班，預計明年起停招，劉靜怡表示，「拿一個媒體make up（製造）出來內容來問我，我沒辦法回答」，媒體追問是否真的會停招，劉靜怡則說：「我自己不知道，不知道誰還有這樣訊息。」

對此，台大則重申，任何招生制度改變涉及考生權益，都要經過正式程序討論定案才執行，也會事先公告，目前校方並未收到國發所要停招的資訊或決議，目前一切照舊。