台大畢業證書加註「在職專班」惹不滿　生傳所提案已入學者不適用

▲林智堅與鄭文燦的台大論文因抄襲被撤銷碩士學位，台大通過在碩士專班證書上加註「在職專班」，引發部分在學生反對。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

新竹市前市長林智堅因台大碩士論文被認定抄襲遭撤銷學位，為了加強管控，台大在今年10月時通過，25個碩士在職專班的畢業證書全都要標示「在職專班」，卻引發部分在學生不滿，在昨（23日）教務會議上提案，希望已入學的碩專班學生不列入，但最終會議並未通過，而是要求各系回去詢問學生意見後，明年3月教務會議再討論，112學年實施的決議並未改變。

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，台大國發所因為接連發生林智堅、桃園市長鄭文燦論文抄襲被撤銷學位，成為各界關注焦點，台大在各界壓力下，今年10月的教務會議上首度通過立法，碩博士生需通過論文得相似度比對才能辦離離校手續，標準則由各系所訂立。

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此外，當天台大教務會議也通過，要求25個碩士在職專班的畢業證書，全部都要標示「在職專班」，並從112學年起實施，而台大原本就有12個碩士在職專班的畢業證書要加註「在職專班」，新規定要求其餘13個碩士在職專班也比照辦理。

▲台大要求在職專班畢業證書加註，引發目前已入學的在職專班學生不滿。（圖／記者許敏溶攝）

不過，今年10月台大教務會議通過的決議，卻引發部分已經入學的碩士專班學生不滿，台大昨天舉行本學期第二次教務會議，會議上生傳發展系臨時提案，指接獲在學碩專班學生反應，為了保障已入學碩專班學生權益，希望目前已經在學學生不受上述決議影響，但最後會議並未達成共識。

台大表示，10月的教務會議上，通過碩士在職專班畢業證書加註「「在職專班」決議，本來就不溯及既往，原規劃是112學年實施，既然有系所提案，校方就請其餘13個未在畢業證書加註「在職專班」的系所再回去詢問學生意見，明年三月教務會議上再討論，112學年實施的決議並未改變。

