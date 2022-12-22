台大國發所傳停招碩士在職專班　校方：未收到通知「一切照舊」

▲林智堅與鄭文燦就讀台大國發所論文被認定抄襲而撤銷學位，指導教授都是陳明通，今傳出停招消息。（圖／記者屠惠剛攝、記者沈繼昌攝）

記者許敏溶／台北報導

政治人物博碩士論文抄襲案連環爆，台大國發所因為接連發生林智堅、鄭文燦論文抄襲被撤銷學位，成為各界關注焦點，今（22日）傳出台大國發所預計下學開始，碩士在職專班及博士班將暫停對外招收新生，台大主秘王根樹今天中午表示，招生制度改變涉及考生權益，都要經過正式程序討論定案才執行，也會事先公告，目前校方並未收到國發所相關通知，所以112學年招生一切照舊，並無改變。

今年九合一大選前後，論文抄襲案連環爆，前新竹市長林智堅首先因為論文抄襲，先後被台大國發所、中華大學撤銷碩士學位，緊接著是前立委蔡壁如因為抄襲被德明財經科技大學撤銷學位，近期則是桃園市長鄭文燦因為抄襲被撤銷台大國發所碩士學位，立委蔡適應也因論文抄襲被撤銷台北大學博士學位。

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其中台大國發所成為這次論文抄襲案的引爆點與風暴中心，而林智堅、鄭文燦的指導教授，都是現任國安局長陳明通，更成為各界指責焦點，今天更傳出台大國發所碩士在職專班及博士班，預計下（112）學年起，將暫停對外招收新生。

對此，台大主秘王根樹今天指出，任何招生制度改變涉及考生權益，都要經過正式程序討論定案才執行，也會事先公告，加上台大國發所的招生簡章已經公告，所以112學年招生還是會依照公告簡章執行，不可能突然改變，目前校方並未收到國發所要停招的資訊或決議，所以台大國發所112學年招生一切照舊，並無改變。