台師大與台大團隊解析清冠一號　發現治療新冠病毒藥理機制

▲台師大副教授沈林琥（小圖）與台大組成跨領域團隊解析清冠一號，發現治療新冠病毒藥理機制。（圖／台師大提供）

記者許敏溶／台北報導

新冠病毒肆虐全球，至今全球累計超過6億5千萬人確診，死亡數超過660萬人，而台灣清冠一號（NRICM101）在治療新冠病毒獲得不錯成效，由台師大與台大組成團隊進行研究，發現人體兩萬多組基因中，但清冠一號治療新冠肺炎病毒的藥理機制，和其中434個有關，並篩選出可作為分子生物標記的30個人體基因與2個微小核糖核酸，將可進一步用在比較各種中草藥和新冠藥物的療效或安全性。

依據Worldometer資料庫統計，新冠肺炎從2020年擴散到全球，至今累計超過6.5億人確診，全球死亡數超過660萬人。受到Omicron變種病毒株高傳播性影響，確診病例數激增，確診案例遍地蔓延，雖然朝向輕症化與流感化，但仍造成少部分人與衰弱族群趨向中重症病程。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而台灣清冠一號在治療新冠肺炎有不錯成效，2020年4月以來，已發現其可阻斷新冠患者的疾病進展和抗病毒活性，台師大與台大組成跨領域團隊，結合生物資訊學、網路藥理學與藥效學，進行系統性分析探索清冠一號治療新冠肺炎病毒的藥理機制，並解析清冠一號內含的化學物成分、該配方的藥物基因組作用，發現人體兩萬多組基因中，與新冠肺炎病毒關聯相互作用的共有434個人體基因與蛋白質。

這項研究成果篩選出可作為分子生物標記的30個人體基因與2個微小核糖核酸，分析清冠一號在新冠肺炎治療中的療效和機轉，將可進一步用於比較各種中草藥和新冠肺炎藥物的療效或安全性。論文已在今年12月刊登於國際知名期刊《國際分子科學雜誌》，並在今（23日）天公布研究成果。

▲台師大與台大團隊解析清冠一號中草藥，以及經絡疾病網絡，紅色和綠色的點分別代表草藥和疾病 。（圖／台師大提供）

團隊成員、台師大生命科學專業學院副教授沈林琥指出，結合傳統醫學的中草藥Traditional Chinese Medicine（TCM）與基因組學，找出新冠病毒與複方中藥作用的分子機轉，可進一步用於比較各種中藥和新冠肺炎藥物的療效或安全性，可以提供相關機制或作用模式的資訊，以便更好地進行治療評估。

沈林琥表示，這項研究中對清冠一號的藥物基因組學分析，有助於在分子水平上理解基因與化學物質的交互作用，從而改善藥物的個體化治療，並確保其有效性和安全性，也可以從長遠角度為新冠患者的個人化治療提供見解，且基於藥物基因組學的疾病分析，還可以更好地了解「長新冠」患者各種症狀的作用方式，並提供更好的治療方案。