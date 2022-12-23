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台大每年近1／5學生延畢　管中閔：對自己探索不足「勉勵勇敢嘗試」

▲▼台大校長管中閔期勉探索學習學生，勇敢讓自己不一樣。（圖／台大提供）

▲管中閔指台大每年有近五分之一學生延畢，原因之一就是探索不足，勉勵學生勇敢讓自己不一樣。（圖／台大提供）

記者許敏溶／台北報導

台大每年有近五分之一學生選擇延畢，原因之一就是對自己探索不足，台大創新設計學院推行「探索學習計畫」，是讓學生在不休學下，帶著在學生身份運用學校資源，今（23日）則有13位參與計畫學生進行分享，日文系三年級曾思程透過實習生交流計畫，前往法國進行教學，儘管中間遇到挫折，仍他表示相當享受過程，並認為探索學習幫助他積極找回對學習的主導權。

「探索學習計畫」是台大「未來大學」中的一項行動方案，經過各單位多次溝通討論，鬆綁制度限制，學費也僅要支付學雜費及一學分學分費，減少家庭經濟負擔，也讓台大成為台灣第一個執行探索學習並給予學分的大學，為學生打開彈性撐出空間。

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台大這項計畫從110學年度實施以來，截至本（111-1）學期為止，共有來自9個學院的36位同學參與，並有17位老師陪伴引領，今年則有13位參與計畫學生，分享這一路來的點滴，分別有創業、創作音樂、實習、身心靈修養後回到校園等，探索學習讓他們找回求學路途的主控感。

▲▼探索學習期末分享會，台大校長管中閔及創新設計學院師長與會聆聽同學探險故事。（圖／台大提供）

▲▼探索學習期末分享會上，台大校長管中閔及創新設計學院師長與會聆聽同學探險故事。（圖／台大提供）

▲▼台大校長管中閔期勉探索學習學生，勇敢讓自己不一樣，圖為探索學習學生分享創作音樂的旅程。（圖／台大提供）

台大校長管中閔在與會時指出，台大每年有近五分之一的同學選擇延畢，原因之一就是對自己探索的不足，同學們若能在探索期間發現自己要做什麼、可以做什麼，這段大學成長過程，就有機會去嘗試不一樣東西，人生才會不一樣。

日文系三年級的曾思程，因為參與法國在台協會「臺法語言實習生交流計畫」前往法國進行教學，他說，儘管中間遇到挫折，但仍相當享受過程，認為探索學習幫助他積極找回對學習的主導權；另有參與的學生分享，探索學習和休學不一樣之處就是，還有師長跟創新設計學院的關心，讓他覺得有人支持，不會感到孤單

台大政治系二年級莊恩綺，則選擇運用一學期時間，重新審視生活型態，擁有彈性時間規劃自己想要的，她也以親身經驗鼓勵與會同學，還處在盲目迷惘時，不妨按下暫停鍵，勇敢的去做自己想做的。

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