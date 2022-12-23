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中國全世界最後一個考「疫情期末考」　林氏璧醫師：搞不好會當掉

▲▼北京藥房和診所外，排滿人潮。（圖／路透）

▲北京藥房和診所外，排滿人潮。（圖／路透）

記者林彥臣／綜合報導

中國在白紙運動之後大幅度放寬防疫限制，可能正要迎來疫情洪峰。對此前台大感染科醫師林氏璧就在新聞節目《關鍵時刻》上表示，中國是全世界最後一個考疫情期末考的國家，有很多機會可以看別人怎麼考的，但是現在看起來，搞不好會當掉。

主持人劉寶傑引言表示，中國現在正在進行一場人類實驗，用人類的免疫力，直接進行疫情戰爭，他之前在國際醫學期刊《刺胳針》讀到一則調查，如果打了2劑科興或國藥疫苗，幾乎沒有免疫力，用一個沒有免疫力的國家群體對付病毒，那不是很可怕嗎？

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▲▼上海封城。（圖／路透社）

▲中國不久前還堅持封控「動態清零」不動搖的政策，現在卻突然大轉彎。圖為上海封城。（圖／路透社）

林氏璧醫師表示，前面堅持封控「動態清零」不動搖，可是現在防疫政策突然大轉彎，而且沒有任何對策，台灣在今年5月剛走向共存時也一度顛簸，因為必須準備大量口服藥、快篩、放棄PCR等等。

林氏璧強調，更重要的是「人民心態」，前面在大罵其他國家躺平、與病毒共存是異端邪說，可是現在防疫專家鍾南山又突然主張感染omicron「是打天然疫苗」，這是在打臉過去的自己，因為過去讓民眾恐懼病毒，到真的要能夠共存，台灣的經驗都非常清楚，需要經過很長時間的衛教。

劉寶傑提問，中國未來三個月疫情會很可怕嗎？甚至像有些人說的用「地獄」來形容嗎？

林氏璧分析，世界各國與病毒共存，也都面臨醫院、公共機關很多人感染，幾乎要癱瘓運作，但是全世界也都是這樣撐過來，但是來得快去得也快，頂多1個月許多人都感染過之後，社會的運作就比較沒有問題。

▲滅活疫苗,國藥,科興。（圖／CFP）

▲中國疫苗的效果在面臨「與病毒共存」時，可能會有很大的挑戰。（圖／CFP）

林氏璧進一步分析，比較麻煩的是脆弱族群老人家的部分，老人家知道疫情嚴重，可能躲得很好，但是這個病毒以後都不會離開社區，就像台灣、日本現在每天都有一定人數染疫死亡，可是社會上已經習慣這個現象，而且醫院也能夠處理現在的染疫人數。

林氏璧認為，但是中國的分母實在太大了，這3年來民眾幾乎沒有暴露在新冠病毒的環境下，疫苗也不是效力最好的疫苗，雖然中國幾乎是最後一個考疫情期末考的國家，但是最後一個考不一定考得最好，搞不好會當掉。

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