台灣爆搶藥潮！醫喊話：請不要掃購寄對岸　示警「內需上升中」

▲中國大陸因疫情爆發，國內民眾也紛紛寄藥至對岸給親友就急。（圖／記者姜國輝攝）

記者張乃文／綜合報導

中國大陸疫情爆發，出現大量搶藥潮，不少台灣民眾也紛紛寄藥給在大陸的親友救急。衛福部部長薛瑞元今鬆口表示「若疫情嚴重，不排除嚴格管制相關藥物購買量。」醫師姜冠宇則呼籲，「請不要掃購我們自己的藥品寄給對岸」，原因是藥物的內需是上升中的，「不是只有Covid-19才是病。」

北市聯醫中興院區醫師姜冠宇眼見國內藥品被大量「掃貨」，忍不住呼籲「請不要掃購我們自己的藥品寄給對岸」。原因是，台灣還有流感、RSV等疾病，且長輩和小孩的族群，大大小小感染都需要退燒藥，冬天一到，長者們也開始有各種住院的跡象，換言之，「藥物的內需是上升中的。」

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「不是只有Covid-19才是病」姜冠宇強調，其他的病也是病，我們還在監看國內狀況，「請不要亂來，好嗎？」

針對近日傳出搶藥潮，指揮中心指揮官王必勝表示，一直跟藥師公會有非常密切的聯絡，藥局若有異常購買情況，都會回報全聯會，之前普拿疼有大量購買狀況，現在擴及其他非普拿疼的同成份藥物有大量採購情形，會盡快討論第一階段，希望藥局能限量購買，不過目前仍會以勸說方式。

王必勝也坦言，如果之後搶藥非常嚴重，會再進一步考慮暫時性的實名制來做相關管制，不過不只有台灣有這個問題，包括澳洲、日本和韓國都有藥物被搶購情形，會持續觀察，若變嚴重就會啟動下一階段管制措施。