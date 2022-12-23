南韓今定案「室內脫罩」標準　4條件曝光！達成一半就免戴

▲ 南韓仁川國際機場人潮。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓政府考慮解除室內口罩令，總理韓惪洙23日宣布，今天以內將確定相關條件，未來只要疫情緩和至達成其中一半條件，就會決定具體的室內脫罩時間點。

《韓聯社》報導，韓惪洙今早主持新冠疫情中央災難安全對策本部會議，會前說明，根據專家建議研擬的「室內口罩佩戴義務調整基準」將在今日的會議中定案，開出確診數穩定化、重症及死亡數減少、醫療量能穩定、確保高危險群免疫力共4項條件，作為判斷室內脫罩時間點的標準，只要達成其中2項（含）以上，就會討論決定實施開放的時機。

不過他補充，就算放寬室內口罩令，短期內若進入醫療院所、藥局及部分社會福利設施等場所，仍有義務佩戴口罩，日後再階段性開放。

韓惪洙也提醒，放寬室內口罩令可能短暫出現確診數增加趨勢，要求防疫當局及地方政府提前做好準備，確保防疫及醫療對策完善。

至於冬季新冠疫苗接種進度，韓惪洙說明，療養院等高風險族群設施接種率已將近50%，然而60歲以上族群僅有29%，接種率偏低，呼籲民眾踴躍施打疫苗。

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