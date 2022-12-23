　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

超萌嬰兒版聖誕老公公卡哇伊　媽媽最棒的聖誕禮物

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

明天就是平安夜，各公私團體都在精心佈置迎接聖誕節來臨，童綜合醫院將每個新生寶寶打扮成超萌版聖誕老公公，初到世上就來報佳音，更是每個父母最棒的聖誕禮物；慈濟醫院醫護人員不但穿著耶誕裝載歌載舞，還送給小朋友無尾熊娃娃，讓孩童愛不釋手；陽剛味十足的警察局第四分局也設置3米高聖誕樹，擺上客製的警察熊和刑事兔，毫無違和感，充滿濃厚獨有的萌版警察耶誕風，吸引民眾駐足拍照。

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

12月19日至25日還留在童綜合醫院嬰兒室的30名新生寶寶，院方為了幫新生兒留下聖誕節特別的回憶，由嬰兒室護理人員幫寶寶精心打扮成卡哇伊聖誕風，讓孩子度過人生中第一個聖誕節，並拍照製作成卡片送給辛苦的母親，卡片除了寶貝的照片外，背面也寫上醫師的祝福，希望孩子們都能健健康康的成長。

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。徐鳴遠醫師（下左1）也寫下祝福卡片送給產婦。（圖／童綜合醫院提供，下同）

自然產下2784公克漂亮小公主的32歲王姓產婦，也收到了兒童醫學部的徐鳴遠醫師寫下的祝福卡片，看到孩子的可愛裝扮與如同沙龍照般的拍攝，很感謝醫護團隊的用心，可愛照片是自己與孩子最好的聖誕禮物。

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲台中慈濟李敏駿主任關心許小弟，希望他早日恢復健康。（圖／台中慈濟提供，下同）

台中慈濟醫院兒科病房今天提早過聖誕節，醫護人員穿著聖誕裝載歌載舞，小兒科主任李敏駿蹲下身一一送上造型可愛的無尾熊娃娃，讓孩童愛不釋手。

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲兒科病房團隊與孩童及家長開心合影。

「哇，好喜歡哦，我想帶著牠睡覺、玩玩具。」4歲許小弟3天前胃炎住院，他開心收到聖誕老公公禮物，表示自己病好了想出院，許小弟媽媽很感動，感恩醫院安排帶給孩子難忘的回憶。

▲▼ 。（圖／記者鄧木卿攝）

▲許小弟要和娃娃一起睡覺、玩玩具。

無尾熊娃娃是由工藝達人吳老師手作，他善用編織長才，趕製90隻手作娃娃，除了台中慈濟醫院，也分送中部其他家醫院，每個娃娃都獨一無二、色彩繽紛，一針一線都代表一份祝福與愛，給小病童勇氣對抗病魔。

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

▲▼警察局第四分局設置3米高聖誕樹，擺上客製的警察熊和刑事兔，充滿濃厚獨有的萌版警察耶誕風。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局第四分局利用分局1樓大廳設置3米高聖誕樹，在各式犯罪預防宣導標語的陪襯下，擺上客製的警察熊和刑事兔，畫龍點睛毫無違和感，在燈光效果和裝置氛圍的襯托下，充滿濃厚又獨有的萌版警察耶誕風，吸引洽公民眾駐足拍照。

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

繼去年網友KUSO第四分局警察聖誕老公公「靈車」風格，紛紛敲碗今年佈置主題，這次聖誕佈景照片一在臉書公布，超萌擺飾風格，網友們大讚超有誠意，並開玩笑地表示想把擺飾通通帶回家，成為聖誕節最佳打卡景點。

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審判決出爐
力行國小學童吃餿水　衛生局開罰12萬「再揪3缺失」
蔡英文遭爆嫌國安會議無聊？　他不忍了還原真相
柯文哲卸任辭行　員工夾道高喊「總統好」
綠委女特助違規被開單　嗆「要警寫報告」
「超大咖男歌手」認了近幾年0收入！　近況曝光：很辛苦
6煞狠砍無辜男...背後主謀抓到了！　才剛當選要上任

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

不讓髒車路上跑！機車定檢每年做　最高罰6萬或吊照

台東縣圖書館中心興建工程最後一哩路　今舉辦上樑典禮

超萌嬰兒版聖誕老公公卡哇伊　媽媽最棒的聖誕禮物

推動土石流自主防災　花蓮社區1獲銀質8獲銅質認證

台南市公布第16批酒駕累犯名單　10人新酒駕榜

桃園男為情所苦凌晨離家失音訊 警調監視器迅速尋獲

枋寮940挺午仔魚！獨一無二「蓮霧午仔魚湯」…驚艷消費者

嘉大攜手嘉義榮協會簽署產學合作MOU　共推在地產業發展

遭爆父母輔選有功子女臨時變正職　南投縣府：依中央規定任用

南警布建有成全力安居掃毒　緝獲毒品成果豐碩

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

阿妹現身籃網隊球場

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

不讓髒車路上跑！機車定檢每年做　最高罰6萬或吊照

台東縣圖書館中心興建工程最後一哩路　今舉辦上樑典禮

超萌嬰兒版聖誕老公公卡哇伊　媽媽最棒的聖誕禮物

推動土石流自主防災　花蓮社區1獲銀質8獲銅質認證

台南市公布第16批酒駕累犯名單　10人新酒駕榜

桃園男為情所苦凌晨離家失音訊 警調監視器迅速尋獲

枋寮940挺午仔魚！獨一無二「蓮霧午仔魚湯」…驚艷消費者

嘉大攜手嘉義榮協會簽署產學合作MOU　共推在地產業發展

遭爆父母輔選有功子女臨時變正職　南投縣府：依中央規定任用

南警布建有成全力安居掃毒　緝獲毒品成果豐碩

慎入！男去釣魚走進詛咒境界　驚見恐怖「嬰屍」與詭異神像

南韓前總統李明博年底可望獲特赦　《韓聯社》：確定列入特赦名單

熟睡海豹夢中驚醒！「一臉呆懵」睜眼張望　2秒後反應笑翻眾人

尾牙被灌酒！她恐懼「很不想參加」　過來人曝1招：沒被發現過

飲料可代替水嗎？醫給解答　身體缺水害6下場「口臭恐喝太少」

網購退燒藥竟被「挖洞偷走」　陸搶藥亂象演變成「諜報戰」

蔡英文「論文門」纏訟3年　更一審傍晚判決...彭文正仍敗訴

味全龍正式宣布　張家浩確定接任二軍教頭

轟蔡英文政府知錯不改　馬英九酸王美花反核「美花美花瞞天下」

高雄港灣夢幻景致更勝法式河畔風光　「港灣1號院」霸氣收藏山海河

彭于晏英文受訪0停頓　標準腔調...粉絲耳朵融化

地方熱門新聞

新竹單親媽吐血身亡！11歲兒哭喊：媽媽起來

被當戰犯　王美惠：哪一點對不起民進黨？

台中清水廢棄物火警！3300平方公尺燒成灰燼

基隆美術館即將完工　明年3月盛大開展

毒犯闖紅燈警欄檢逃竄自撞金爐被逮

枋寮940挺午仔魚　「蓮霧午仔魚湯」消費者驚艷

台南市公布第16批酒駕累犯名單

男子深夜持蛋捲袋藏百包毒咖包

南消智慧科技防救災

離世新娘因情傷尋短？冥婚是結局

烤乳豬龍蝦全來了！4117中央公園馬拉松開始報名

藝人變藝術家！郭彥甫鼓勵高中生勇敢追夢

傳冥婚後自殺親友嚇壞！他報平安

勞保紓困貸款每人最高10萬元！

更多熱門

相關新聞

民進黨的雙標病　離民意越來越遠

民進黨的雙標病　離民意越來越遠

民進黨從1126選前一直到敗選後，還沒有看到自己的雙標病，更沒有看到疫情才是造成民進黨1126慘敗的核心關鍵。不去面對真實狀況，空口喊要和民眾溝通，要確實反省檢討，都是空話，也只有離民意愈來愈遠啊！

南投慈濟歲末祝福4鄉鎮登場！6千人點燈

南投慈濟歲末祝福4鄉鎮登場！6千人點燈

女「越過鐵網」跌17m高墜國道　一度創傷性休克

女「越過鐵網」跌17m高墜國道　一度創傷性休克

獨／台中港聯結車運將2打1　他被打到肋骨斷3根

獨／台中港聯結車運將2打1　他被打到肋骨斷3根

慈濟捐建豐田國中學生宿舍今開工

慈濟捐建豐田國中學生宿舍今開工

關鍵字：

超萌聖誕老公公童綜合慈濟中四分局

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面