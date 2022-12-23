超萌嬰兒版聖誕老公公卡哇伊　媽媽最棒的聖誕禮物

▲▼童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。（圖／童綜合醫院提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

明天就是平安夜，各公私團體都在精心佈置迎接聖誕節來臨，童綜合醫院將每個新生寶寶打扮成超萌版聖誕老公公，初到世上就來報佳音，更是每個父母最棒的聖誕禮物；慈濟醫院醫護人員不但穿著耶誕裝載歌載舞，還送給小朋友無尾熊娃娃，讓孩童愛不釋手；陽剛味十足的警察局第四分局也設置3米高聖誕樹，擺上客製的警察熊和刑事兔，毫無違和感，充滿濃厚獨有的萌版警察耶誕風，吸引民眾駐足拍照。

12月19日至25日還留在童綜合醫院嬰兒室的30名新生寶寶，院方為了幫新生兒留下聖誕節特別的回憶，由嬰兒室護理人員幫寶寶精心打扮成卡哇伊聖誕風，讓孩子度過人生中第一個聖誕節，並拍照製作成卡片送給辛苦的母親，卡片除了寶貝的照片外，背面也寫上醫師的祝福，希望孩子們都能健健康康的成長。

▲童綜合醫院為新生兒打扮成超萌嬰兒版聖誕老公公，非常卡哇伊。徐鳴遠醫師（下左1）也寫下祝福卡片送給產婦。（圖／童綜合醫院提供，下同）

自然產下2784公克漂亮小公主的32歲王姓產婦，也收到了兒童醫學部的徐鳴遠醫師寫下的祝福卡片，看到孩子的可愛裝扮與如同沙龍照般的拍攝，很感謝醫護團隊的用心，可愛照片是自己與孩子最好的聖誕禮物。

▲台中慈濟李敏駿主任關心許小弟，希望他早日恢復健康。（圖／台中慈濟提供，下同）

台中慈濟醫院兒科病房今天提早過聖誕節，醫護人員穿著聖誕裝載歌載舞，小兒科主任李敏駿蹲下身一一送上造型可愛的無尾熊娃娃，讓孩童愛不釋手。

▲兒科病房團隊與孩童及家長開心合影。

「哇，好喜歡哦，我想帶著牠睡覺、玩玩具。」4歲許小弟3天前胃炎住院，他開心收到聖誕老公公禮物，表示自己病好了想出院，許小弟媽媽很感動，感恩醫院安排帶給孩子難忘的回憶。

▲許小弟要和娃娃一起睡覺、玩玩具。

無尾熊娃娃是由工藝達人吳老師手作，他善用編織長才，趕製90隻手作娃娃，除了台中慈濟醫院，也分送中部其他家醫院，每個娃娃都獨一無二、色彩繽紛，一針一線都代表一份祝福與愛，給小病童勇氣對抗病魔。

▲▼警察局第四分局設置3米高聖誕樹，擺上客製的警察熊和刑事兔，充滿濃厚獨有的萌版警察耶誕風。（圖／警方提供，下同）

台中市警察局第四分局利用分局1樓大廳設置3米高聖誕樹，在各式犯罪預防宣導標語的陪襯下，擺上客製的警察熊和刑事兔，畫龍點睛毫無違和感，在燈光效果和裝置氛圍的襯托下，充滿濃厚又獨有的萌版警察耶誕風，吸引洽公民眾駐足拍照。

繼去年網友KUSO第四分局警察聖誕老公公「靈車」風格，紛紛敲碗今年佈置主題，這次聖誕佈景照片一在臉書公布，超萌擺飾風格，網友們大讚超有誠意，並開玩笑地表示想把擺飾通通帶回家，成為聖誕節最佳打卡景點。