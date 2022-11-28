洋裝女「越過鐵網」跌10m高墜國道　一度創傷性休克…送進加護

▲林女自吳厝路上的陸橋墜落到國道3號上，依照現場狀況研判，林女需要跨越約2公尺的鐵網跟水泥護欄。（圖／記者許權毅翻攝）



記者許權毅／台中報導

國道3號北上174k今日上午驚傳墜落意外，一名33歲林女疑似越過2公尺鐵網，從吳厝路陸橋上墜落，目測高度約10公尺，身穿白色洋裝的林女倒臥在國道中外車道，嚇得後方駕駛趕緊煞車，林女到院前意識清醒，但是有多處外傷，到院後一度創傷性休克，身上有多處骨折、血壓低，童綜合醫院已將林女送進加護病房觀察，醫師評估目前狀況仍無法進行手術。

事發當時有許多駕駛路過，還有人大車司機拍下事發地點，林女身穿白色洋裝倒臥，無線電則傳來其他司機說「目睹整個過程」，後方則有工程車與人員擺放三角錐，避免林女遭到輾傷。

▲路過駕駛的行車紀錄器拍下，林女倒臥在外側車道上。（圖／民眾提供）



國道第七大隊表示，11時13分時林女自國道上方，一處有高約2公尺鐵網防護的陸橋上墜落，11時19分時救護車抵達後趕緊送到梧棲童綜合，到院前仍可正常言語、意識清醒，詳細事發原因仍待進一步調查釐清，在陸橋上並沒有找到任何疑似林女的交通工具。

▲警方表示，並未在陸橋上尋獲林女的交通工具。（圖／記者許權毅翻攝）



童綜合醫院表示，林女在11點33分到院，經過檢查，發現林女右側1、2、3節肋骨骨折，左側1、2、4節肋骨骨折，雙側骨盆腔骨折。林女傷勢集中在身體，頭部沒有明顯外傷，但是血壓過低，不排除有內臟破裂情況，仍要預防出血性休克，尚未脫離險境。

命理老師廖大乙則認為，若是輕生案穿著紅衣，是要化作厲鬼報復，穿著白衣則是死意堅決。

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