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南投慈濟歲末祝福寒流中登場　4鄉鎮6千人熱情點燈祈福

▲慈濟草屯歲末祝福活動吸引千人一起點燈迎接2023年。（圖／慈濟基金會提供，下同）

▲慈濟草屯歲末祝福活動吸引千人一起點燈迎接2023年。（圖／慈濟基金會提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為迎接2023年到來，慈濟基金會於全台各地舉辦社區歲末祝福感恩會，邀請會員和志工參與，感謝他們長期護持慈濟志業，並凝聚眾人善念、為人人祈福；南投縣於寒流來襲的17、18日，分別於南投、埔里、竹山、草屯等4大鄉鎮市慈濟聯絡處舉行，近6千人參與，其中草屯聯絡處於18日舉行3場，就有2千人不畏凜冽寒風、熱情點燈祈福。

草屯場的感恩會中除回顧慈濟年度耕耘足跡，外場也規劃海洋生態保護及青山綠水的裝置藝術，相當吸睛，還有遊戲互動體驗、環保提袋DIY手作體驗、淨斯文物推廣、蔬食結緣、與佛對話祈福、健康諮詢、春聯結緣等區，讓會眾感受歡喜的過年氣氛；剛當選的準縣長許淑華特地前往，感謝慈濟各項慈善濟世的大愛付出，南投縣民政處長吳燕玲、草屯鎮公所主秘、各級民意代表及許多學校校長也出席參加。

▲慈濟草屯歲末祝福活動吸引千人一起點燈迎接2023年。（圖／慈濟基金會提供）

基金會指出，今年歲末祝福主題為「慈悲行善福滿門、智慧處世德傳家」-以慈悲心行善利他，用智慧心待人處事；現場由靜思精舍德晴法師、德潔法師代表證嚴法師，帶領眾人點亮傳心燈，祈求天下無災無難，並親自走入會眾區前，送上歡喜有緣福慧紅包，給予溫暖祝福。

▲慈濟草屯歲末祝福活動吸引千人一起點燈迎接2023年。（圖／慈濟基金會提供）

慈濟志工簡瑞慶月前因車禍腳踝撕裂受傷住院，出院仍帶傷坐著輪椅到場參加；基金會指出，簡瑞慶歷任花蓮、大林、台中等慈濟醫院的志工，以及花蓮慈濟精舍農場出坡除草，甚至9月的花東地震，他也參與修繕任務，在車禍住院1個月中，都心心念念趕快出院從事自己所熱愛的志業。

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