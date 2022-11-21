獨／台中港爆血腥排隊！他被2人打斷3肋骨　15聯結車擠一團討公道

記者許權毅、唐詠絮／台中報導

台中港10號碼頭今（21）日中午有兩間運輸公司因排隊問題發生爭執，一對中年的吳姓兄弟檔竟將另一名54歲陳姓司機打到肋骨斷裂3根，緊急被送往童綜合醫院治療，目前需要住院觀察。據了解，雙方分屬不同運輸公司，被害者陳男被打傷後，其他同事忿忿不平，要求對方給交代，造成現場至少15台大車擠成一團。

▲台中港傳出運將因為排隊問題打架，被害人被打到肋骨斷裂，同事們氣炸找對方理論。（圖／民眾提供）



台中港務警察表示，今日中午接獲民眾報案有打架案件，抵達10號碼頭現場時，已經無鬥毆情事，雙方也無違法，僅在現場爭論。而被害人陳男事發當時已經被送往童綜合醫院治療，嫌犯吳姓兄弟檔也已經離去，陳男同事不滿陳被打，向對方員工理論，希望負責人出面說明。

▲雙方分屬不同家貨運公司，今日中午發生嚴重口角，進而演變成打架事件。（圖／民眾提供）



據悉，陳男當時跟吳姓兄弟檔發生口角問題，主因就是大車排隊順序，陳男下車後，竟遭對方徒手毆打，釀陳男肋骨骨折2、3根。警方表示，目前會待傷者出院後進行筆錄，也已請吳姓兄弟檔前來製作筆錄，積極偵辦調查中。

▲現場10號碼頭大車擠成一團，甚至請來立委助理協調。（圖／民眾提供）