嘉大攜手嘉義榮協會簽署產學合作MOU　共推在地產業發展

▲嘉大與嘉義榮協會簽署產學合作MOU 共推在地產業發展。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學12/23上午與嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會(簡稱榮協會)簽署產學合作備忘錄MOU。嘉大由林翰謙校長、陳瑞祥副校長與產學營運及推廣處李永琮處長等師長出席，嘉義縣市中小企業榮譽指導員協進會由簡伯修會長、嘉義市政府工商投資策進會許燿宏總幹事及前行政院青輔會李永騰主委等貴賓與會，期望以嘉義縣市榮譽指導員協進會為平台，共同促成產學合作交流機會，建構完整而綿密之企業服務網絡，推動嘉義在地產業發展。

簡伯修表示，榮協會曾在曾勝松榮譽會長任內與嘉大有產學合作經驗，未來嘉義榮協會個別榮譽指導員將與嘉大各學系所老師在既有合作經驗的基礎上深化，共同提供專業技術之諮詢輔導服務能量，增進企業技術交流、提升人才培訓及研究等各項發展，共謀多贏。

林翰謙表示，107年起嘉大推動「大學社會責任實踐(USR)計畫」，希冀大學除專注於教學和研究外，也應盡其所能負起服務社會的責任，培養學生具有社會方向感及使命感，帶動社會進步與發展，發揮大學功能與促進社會永續發展。近二年全球受到新冠疫情影響，臺灣在國際貿易與各項產業經濟發展影響層面不容小覷，藉由此次簽署，雙方建立正向合作機制，以資源交流與共享為目的，提升產學合作量能，迎來新的契機，為嘉義在地產業創造雙贏共榮。

嘉大校區橫跨嘉義市縣，經7個學院共同盤整及分析，以善盡社會責任為目的共推「協助城鄉永續發展」、「強化區域產學鏈結」、「社會服務與在地關懷」及「環境永續發展」四項策略，不斷強化教學資源，善用多年之豐沛量能與資源，以鏈結在地、人才培育為核心，提供青年創業輔導能量，積極與地方產業協會等機構合作，使嘉大育成中心廠商能相互交流與經驗分享，更透過創業競賽與觀摩，帶動青年創業風氣，協助青年返鄉，創造產學雙贏。