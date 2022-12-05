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嘉大綠色化學技術應用於植物萃取　蟬聯國家新創獎

▲▼ 嘉大教師團隊以突破性的綠色化學技術應用蟬聯國家新創獎 。（圖／嘉義大學提供）

▲農委會科技處王仕賢處長(左2)頒發第19屆國家新創獎予嘉大植物化合物綠色萃取技術團隊，由陳瑞祥副校長(右2)代表受獎 。（圖／嘉義大學提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學生化科技學系陳政男、陳瑞祥、張心怡、廖慧芬、林芸薇、陳義元及簡涵如等7位教授組成的「植物化合物綠色萃取技術」團隊，繼去年以創新之植物萃取製程設備榮獲第18屆「國家新創獎」，今年以突破性的綠色化學技術應用於植物萃取產業，再次榮獲第19屆「國家新創獎」殊榮，連續兩年獲獎，研究成果受到高度肯定。

▲▼ 嘉大教師團隊以突破性的綠色化學技術應用蟬聯國家新創獎 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大陳瑞祥副校長偕同陳政男教授(右)及張心怡教授(左)參加「第6屆台灣醫療科技展」之第19屆國家新創獎頒獎典禮 。

國家新創獎是臺灣學術研究單位、生技公司及醫院在生技研發能量與創新力表現的指標性競賽，每年超過1,500位創新人物代表參與，亦為臺灣新創連結全球資本最具規模的平台。嘉大陳瑞祥副校長指出，現代工業加工製程中綠色化學技術已經不再只是一種選擇，而是產業發展必要條件，團隊所開發的植物萃取綠色溶劑完全符合聯合國永續發展目標(SDGs)核心指標，既能滿足綠色環保需求又能減少有害物質的使用，同時降低能源消耗，促進更多可再生資源的使用。

▲▼ 嘉大教師團隊以突破性的綠色化學技術應用蟬聯國家新創獎 。（圖／嘉義大學提供）

▲嘉大林翰謙校長(中)與蟬聯國家新創獎之「植物化合物綠色萃取技術」團隊教師合影。

陳政男教授表示，中草藥等植物素材之綠色萃取方法是全球產業重要課題，研發團隊為因應各種藥用植物成分之極性、溶解度及萃取率，並降低溶劑毒性，開發了完全天然的綠色溶劑配方，生產更安全且高品質的中草藥植物萃取物，與傳統技術相比，團隊開發的創新綠色溶劑可全面應用至各種中草藥植物素材，大幅增加此項綠色化學技術之工業量產應用，可為業界帶來全新的發展與產品外，更能為疾病治療、養生保健與膳食補充，以及抗老化等議題帶來新一步了解及深入的研發契機。

有鑑於新冠肺炎的影響，人們對「天然有機」、「綠色消費」認同度提升，具有機能性之植物萃取物也特別受到關注，作為食品、保健品、化妝品及植物藥產品的主要原料，植物萃取物已成為天然醫藥及保健市場明星，在全球市場上均表現出成長潛力，也由於中草藥、保健食品及植物新藥的研發日益重要，嘉大生化系團隊所開發之植物萃取綠色化學技術能使學界建立研究成果的量產製程，目前除有多家國內業者合作生產，也有日本、紐西蘭及歐洲等農企業前來技術合作，進行新產品研發。

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