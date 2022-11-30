嘉大木設系林育廷獲教育部學海系列獎補助金　鼓勵勇敢築夢

▲嘉大林翰謙校長、指導學生林育廷（圖左2)及國際處師長合影 。（圖／嘉義大學提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學木質材料與設計學系學生林育廷榮獲教育部學海系列獎補助金，於109年8月至110年2月期間，以交換生身分赴嘉大姊妹校法國南特高等木業學院(Ecole Superieure Du Bois)研修國際木材貿易International Timber Trade (ITT)相關課程，返臺後分享自身國外研修心得與實習經驗，10月1日受邀參加TAIWAN GPS擔任分享者，獲得廣大迴響；更從千餘位受領學海飛颺獎補助金學生中脫穎而出，經教育部評選為佳作，11月25日由教育部潘文忠部長公開表揚授獎，現場分享疫情肆虐下的交換學習歷程，期許藉由經驗分享，幫助學弟妹勇敢築夢。

▲教育部潘文忠部長(左)日前頒獎予嘉大學生林育廷(右)合影。 。（圖／嘉義大學提供）

木設系林育廷表示，赴法國研修期間，正是國際疫情最嚴峻之際，許多國家的交換學生都因邊境封鎖無法順利出國，感謝嘉大師長的協助與家人支持，才能順利到法國專門從事木材科學技術與林業研究的南特高等木業學院擔任交換生，成為該校當年度國際木材貿易組唯一一位來自亞洲的臺灣學生，雖然只有短暫6個月，但對法國高教的思考邏輯、文化、哲學、政治、自信心、社交及自我價值觀都有新的認識與定義。

林育廷表示，在法國除了學習，也認真做國民外交，積極分享臺灣的林業歷史與臺灣社會文化等亞洲特色，讓來自各國的學生更加認識臺灣。透過自身經驗，鼓勵學弟妹把握到各國姊妹校交換的機會，不但可以體驗多元文化拓展視野，自己的人生觀也會有所不同。最後林同學更提到，繞了世界一圈，才知道臺灣是最棒的國家，這次交換的經驗，不只是把海外的經驗帶回來，也把臺灣的文化特色傳揚出去，讓世界認識臺灣，自己因身為臺灣人而感到自豪。

▲嘉大學生林育廷與法國南特高等木業學院法國學生合影 。（圖／嘉義大學提供）

嘉大周蘭嗣國際長表示，教育部以學海系列獎補助金方式獎勵年輕學子參與國際學術社群，提升自身國際競爭優勢，依目的不同，可分成學海飛颺、學海惜珠、學海築夢及新南向學海築夢等，分別薦送學生赴海外修讀學分或實習，嘉大104-111年獲教育部核定計畫總金額逾3,000萬元，另配合嘉大國際交流基金等相關經費，歷年已薦送近400名學生分別至美國、日本、西班牙、捷克、越南及泰國等進行跨國修習學分或職場實習，培育學生具有國際競爭力與就業力。

林翰謙校長表示，嘉大與法國高等林業學院95年締結為姊妹校，雙方簽署交換學生交流合作計畫，隔年起嘉大木設系教授開授全英語課程，兩校每年薦送學生交換研修，希望在全球化的世代，能共同培育下一代有宏偉的胸襟及開闊的國際視野，也感謝教育部每年提供學海系列獎補助金，讓學生有機會踏出臺灣，認識世界，歸國後為能為自己生長的土地盡一分心力。