嘉大校園采風輕旅行　咖啡茶香串聯校園小旅行

▲▼ 嘉大校園采風輕旅行啓航邀您輕鬆玩校園喝咖啡品茗茶。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義大學14日於蘭潭校區舉辦嘉大咖啡、茗茶及校園采風輕旅行發表暨高教深耕成果展校慶記者會，隆重推出嘉大與校友合作，經食品科學系教師技術指導開發之嘉大咖啡、嘉大茗茶，推出校園采風輕旅行活動，一起迎向疫情解封新生活。

臺灣日治後期，嘉義農校（嘉大前身）勘察團曾於阿里山研究推廣種植蒔茶，時至今日，嘉大對這片土地的耕耘並未停歇，培育人才服務地方、回饋鄉里。為與校友共榮共好，採用8月甫獲全國性指標2022竹梅源臺灣精品咖啡大賞冠軍，本校園藝學系畢業校友蘇彥璋青農所培育的藝伎與SL34咖啡生豆，經食品科學系教師以最佳的烘豆曲線開發出嘉大咖啡，且為滿足不同消費者需求並收錄南投國姓的阿拉比卡、非洲衣索比亞知名的耶加雪菲及西達摩咖啡等。

嘉大茗茶則與意豐城產學合作，其經營茶園管理30餘年，2019年即與嘉大結緣，2022年一家三人同時就讀嘉大。意豐城之茶葉係採用植保資材及有機質肥料栽種，友善耕作方式管理茶園，每批茶葉具農產品產銷履歷制度及臺灣良好農業規範(TGAP)，經食品科學系師長技術指導，以茶袋孔洞設計差異及茶葉揉揑技術開發出氳香阿里山茶，讓您想喝杯好茶，如同沖杯咖啡般輕鬆可得。

嘉大是南臺灣網路票選全國最美麗的校園之一，為讓大家入寶山而不空手回，委由員生消費合作社推出校園采風輕旅行活動，透過專人導覽，認識嘉大校園特色增長知識，有KANO紀念園區介紹，體驗棒球九宮格、園藝技藝中心植物療癒手作、嘉大植物園果實種子手作、動物試驗場體驗餵小動物、木工場環保木杯墊DIY及嘉大昆蟲館探索等，輕鬆乘坐於電動車，享受一趟具有知識性及娛樂性的小旅行，舒解工作壓力，共創親子美好回憶。

嘉大為善盡大學社會責任，每年協助嘉義地區學校推廣食農及科普教育不遺餘力，齊心讓下一代能愛惜這片土地，珍惜糧食，共同守護自然環境。校慶前夕能攜手校友合力推出兼顧人文與自然的優質嘉大咖啡、茗茶，支持在地產業，與校友共榮共好，期待這份茶香、咖啡香的用心，能傳達到每個人心中。

嘉大校園采風輕旅行影音介紹: https://youtu.be/fbB0G0dg-w4

嘉大咖啡、茗茶及校園采風輕旅行詳情可洽:嘉義大學員生消費合作社電話(05)271-7344詢問。