　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

桃園5歲童寒夜中獨走3公里迷途　市府教育局將對幼兒園開罰

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某幼兒園5歲蘇姓男童本月19日下課後，誤以為爸爸來接他，獨自走出幼兒園，結果沒發現爸爸，竟在寒冷夜晚中獨自往回家路上慢慢走，又因為不認識路導致迷途在車水馬龍路上。所幸幼兒園發現後緊急報警求助，八德警方很快找到走私蘇童，帶回派出所安置；市府教育局指出，該園應加強安全管理機制，違反幼兒教育及照顧法相關規定部分，也將依規定開罰裁處。

▲桃園市八德區某幼兒園蘇姓男童19日晚間下課後，誤以為爸爸接他，獨自走出幼兒園在街頭獨自行走卻迷途，八德警方接獲報案後尋獲蘇童。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區某幼兒園蘇姓男童19日晚間下課後，誤以為爸爸接他，獨自走出幼兒園在街頭獨自行走卻迷途，八德警方接獲報案後尋獲蘇童。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，八德警分局高明派出所於本月19日晚間7時許接獲報案指稱，5歲蘇姓男童從幼兒園獨自走失，警員胡峻豪、廖彩如隨即趕往現場尋找，晚間7時許在成功街315巷前發現蘇童站在路旁，由於天候寒冷，員警發現蘇童後趕緊送上巡邏車帶回派出所安置。

▲桃園市八德區某幼兒園蘇姓男童19日晚間下課後走失，八德警方尋獲蘇童帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲桃園市八德區某幼兒園蘇姓男童19日晚間下課後走失，八德警方尋獲蘇童帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現現蘇童書包有名字但沒有聯絡簿，詢問蘇童是否知道父母姓名與聯絡方式，但蘇童皆無法完整說出。未久，蘇童父親已向大安派出所報案協尋，獲悉蘇童被高明所尋獲後趕來認領，發現蘇童安好對員警及時協助感謝不已。

據蘇童爸爸指出，當天去幼兒園要載蘇童，卻發現兒子不見趕緊詢問園方，園方以為蘇童被爸爸接走了，詢問下才知道原來是幼稚園在家長來接時會念名字，在念其中一位小朋友姓時蘇童疑似聽錯，誤以為是爸爸來接他，自己走出到外面，卻發現不是接他的，蘇童疑似憑記憶想自己走回內壢住家才導致迷途，所幸蘇童最後被路人發現報警處理，才讓父子能夠團圓。

桃園市教育局表示，經了解該園使用APP通知幼生接回訊息，家長於路程中誤用APP通知園所可將幼生接回，幼兒園即透過APP系統廣播幼生回家，但幼生至辦公室時，家長尚未到園區，教師安撫蘇童後，因有另一組家長來接其他幼生，不小心讓蘇童離開辦公室，隨後立即報警請警方協尋。

教育局強調，第一時間得知訊息後立即督導園區應加強安全管理機制及確實檢討改進，加強向家長宣導正確使用APP系統；另該園違反幼兒教育及照顧法第26條第1項規定，教育局將依幼兒教育及照顧法第52條規定予以開罰裁處。

【更多新聞】

桃園八德公寓大火！烈焰沖天　母逃生不及燒死...子獲救昏迷

清晨低溫不到10度！桃園2猝死　1人家中暴斃...1人車站昏倒不治

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
快訊／夫剛停好車　碰！妻突墜樓壓爆
郭采潔一轉身「肋骨根根分明」　暴瘦成紙片人
打BA.1次世代的人注意！明起「滿3個月」可再打BA.5疫苗
小甜甜新戲被換角！　退出宋逸民教會
鄭家純亮健檢「真實身高、體重」！　Google也錯了
G奶女星玩具驗出渣夫DNA　美女主播突宣布離婚
快訊／地震位移！　三仙台八拱橋封了
吵不贏老公！人妻認輸出門買東西　「順手刮刮樂」中1.2億

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

風大助長火勢...大甲透天厝民宅大火　1樓全毀「婦逃出癱軟」

快訊／丈夫把車停好…老婆「從天而降」壓碎擋風玻璃痛苦送醫

Uber司機窄巷熄火違停嗆三字經「開車門撞騎士」　對向駕駛氣炸

找「花蓮飯店司機」跨海陪選金門烏坵鄉長　遭起訴還挨告當選無效

退休女富商成肥羊　5詐團「吃好逗相報」：5年接力狂騙6115萬

台南議長選舉驚傳議員遭恐嚇　警方：依法嚴辦並保護人身安全

酒友醉後為6百車資互毆　他亂拳傷人丟包害「被血嗆死」下場曝

專偷烈酒！逛超市偷5瓶金門高粱爽喝　躲監視器拆安全扣還是栽了

桃園5歲童寒夜中獨走3公里迷途　市府教育局將對幼兒園開罰

農用鐵牛車高速暴衝！撞爛6汽車畫面曝光　騎士等紅燈驚險逃劫

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

風大助長火勢...大甲透天厝民宅大火　1樓全毀「婦逃出癱軟」

快訊／丈夫把車停好…老婆「從天而降」壓碎擋風玻璃痛苦送醫

Uber司機窄巷熄火違停嗆三字經「開車門撞騎士」　對向駕駛氣炸

找「花蓮飯店司機」跨海陪選金門烏坵鄉長　遭起訴還挨告當選無效

退休女富商成肥羊　5詐團「吃好逗相報」：5年接力狂騙6115萬

台南議長選舉驚傳議員遭恐嚇　警方：依法嚴辦並保護人身安全

酒友醉後為6百車資互毆　他亂拳傷人丟包害「被血嗆死」下場曝

專偷烈酒！逛超市偷5瓶金門高粱爽喝　躲監視器拆安全扣還是栽了

桃園5歲童寒夜中獨走3公里迷途　市府教育局將對幼兒園開罰

農用鐵牛車高速暴衝！撞爛6汽車畫面曝光　騎士等紅燈驚險逃劫

游淑慧「俏麗短髮照」曝光！　網驚呼：可以挑戰港湖女神了

阿雅傳授「挑好男人3個原則」，「只對你好」絕對不行

國泰等4金控資產重分類公告太慢　證交所各罰20萬

他曝她喊「世代交替」太粗暴 　徐巧芯留言嗆：夠強為什麼要怕？

德微「騰籠換鳥」丟90%舊設備　宣告將轉型高階車用IDM廠

枋寮940挺午仔魚！獨一無二「蓮霧午仔魚湯」…驚艷消費者

安妮寫真「上半身全裸」只穿內褲！　羞認沒做防護措施：對岸有警察

黃敏惠連任嘉義市長！中選會今頒當選證書　她盼：打造台灣新都心

「最紅蛤蟆」揭心理諮商面紗！故事原型JK羅琳也愛　出版社重新打造

全網瘋狂！子瑜戴「超萌麋鹿角」神COVER聖誕歌曲　甜喊：為你們準備

捏爆「黑色巨礦」狂噴10秒！　擠粉刺片百萬人喊：太舒壓～

社會熱門新聞

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

吳怡農拜會里長遇車禍　跪地護人畫面曝

即／苗栗機車碰撞連結板車　騎士上身遭輾碎慘死

台南經發局長涉貪　超狂背景起底

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

人夫愛「喝茶吃魚」　慘被淨身出戶

OL稱被逼與人夫同事外遇　1原因慘輸

毛豆吃過的再上桌　涓豆腐出大包急下架

情敵穿內褲躺前妻家　醋男殺紅眼吊門把勒死他

陳凱凌涉貪羈押　坦承收錢接受性招待

蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被當顧問人頭

人夫傳裸照！小三纏綿嬌喊：今天用的很開心

加油站員工勸阻不要抽菸　竟慘遭車主一頓痛毆

八德民宅火警　母死子獲救昏迷

更多熱門

相關新聞

阿伯偷丟巨量廢棄物！最重判5年+罰1500萬

阿伯偷丟巨量廢棄物！最重判5年+罰1500萬

大量工地廢棄物倒山區！台中一名63歲李姓男子18日駕駛小貨車，後斗載滿大量紅磚、石塊廢棄物到霧峰峰谷路一處山坡，被當地民眾發現後報警，警方通報環保局到場，發現李男放在此處的廢棄物長7公尺、寬1公尺、高0.8公尺，李男供稱「幫忙」大里某地主，將廢棄物堆棄在此。霧峰分局表示，依法可處重5年以下徒刑併科1500萬以下罰金。

遊覽車台66線快速路倒退百米　最高罰6千

遊覽車台66線快速路倒退百米　最高罰6千

車門開開上路！超狂小客車「這樣載運腳踏車」

車門開開上路！超狂小客車「這樣載運腳踏車」

半個身體在車窗外！台南屁孩半夜耍特技

半個身體在車窗外！台南屁孩半夜耍特技

恆春警取締無牌越野車沙灘車　開3罰單沒入1車

恆春警取締無牌越野車沙灘車　開3罰單沒入1車

關鍵字：

5歲男童寒夜獨自返家八德警方教育局幼兒園開罰

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

找巨乳妻拍性愛片！美大兵「稱霸Pornhub」

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

台人最常Google「這2個字」！最夯色情網站曝光了

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

終於等到了！超商美式限時「買1送1」

郭再欽宣布退出民進黨　籲郭信良勿參選議長

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面