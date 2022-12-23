桃園5歲童寒夜中獨走3公里迷途　市府教育局將對幼兒園開罰

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市八德區某幼兒園5歲蘇姓男童本月19日下課後，誤以為爸爸來接他，獨自走出幼兒園，結果沒發現爸爸，竟在寒冷夜晚中獨自往回家路上慢慢走，又因為不認識路導致迷途在車水馬龍路上。所幸幼兒園發現後緊急報警求助，八德警方很快找到走私蘇童，帶回派出所安置；市府教育局指出，該園應加強安全管理機制，違反幼兒教育及照顧法相關規定部分，也將依規定開罰裁處。

▲桃園市八德區某幼兒園蘇姓男童19日晚間下課後，誤以為爸爸接他，獨自走出幼兒園在街頭獨自行走卻迷途，八德警方接獲報案後尋獲蘇童。（圖／記者沈繼昌翻攝）

八德警方指出，八德警分局高明派出所於本月19日晚間7時許接獲報案指稱，5歲蘇姓男童從幼兒園獨自走失，警員胡峻豪、廖彩如隨即趕往現場尋找，晚間7時許在成功街315巷前發現蘇童站在路旁，由於天候寒冷，員警發現蘇童後趕緊送上巡邏車帶回派出所安置。

▲桃園市八德區某幼兒園蘇姓男童19日晚間下課後走失，八德警方尋獲蘇童帶回派出所安置。（圖／記者沈繼昌翻攝）

員警發現現蘇童書包有名字但沒有聯絡簿，詢問蘇童是否知道父母姓名與聯絡方式，但蘇童皆無法完整說出。未久，蘇童父親已向大安派出所報案協尋，獲悉蘇童被高明所尋獲後趕來認領，發現蘇童安好對員警及時協助感謝不已。

據蘇童爸爸指出，當天去幼兒園要載蘇童，卻發現兒子不見趕緊詢問園方，園方以為蘇童被爸爸接走了，詢問下才知道原來是幼稚園在家長來接時會念名字，在念其中一位小朋友姓時蘇童疑似聽錯，誤以為是爸爸來接他，自己走出到外面，卻發現不是接他的，蘇童疑似憑記憶想自己走回內壢住家才導致迷途，所幸蘇童最後被路人發現報警處理，才讓父子能夠團圓。

桃園市教育局表示，經了解該園使用APP通知幼生接回訊息，家長於路程中誤用APP通知園所可將幼生接回，幼兒園即透過APP系統廣播幼生回家，但幼生至辦公室時，家長尚未到園區，教師安撫蘇童後，因有另一組家長來接其他幼生，不小心讓蘇童離開辦公室，隨後立即報警請警方協尋。

教育局強調，第一時間得知訊息後立即督導園區應加強安全管理機制及確實檢討改進，加強向家長宣導正確使用APP系統；另該園違反幼兒教育及照顧法第26條第1項規定，教育局將依幼兒教育及照顧法第52條規定予以開罰裁處。

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