　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

▲發生於2000年7月間桃園區凶殺命案，從事性交易的潘姓女子胸部與背部遭人刺殺3刀斃命，桃園警方查獲涉案邱姓男子到現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲發生於2000年7月間桃園區凶殺命案，從事性交易的潘姓女子胸部與背部遭人刺殺3刀斃命，桃園警方查獲涉案邱姓男子到現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

發生於2000年7月間桃園市凶殺命案，從事性交易潘姓女子被發現陳屍租屋處，右胸、右腋與背部被刺3刀斃命，桃園警方當時雖成立專案小組緝凶，但因欠卻目擊者等證據致使遲遲無法查到真兇。刑事局鑑識中心與桃園警方專案小組根據現場遺留菸頭、含有精斑衛生紙等證據，過濾後確認邱姓男子涉有重嫌，報請桃園地檢署指揮偵辦，本月14日持搜索票拘提到案，邱男一度否認但赴現場時卻突然坦承犯行，桃檢複訊後今（23）日偵結，依殺人罪嫌起訴，邱被裁定繼續收押。

檢警調查，發生於2000年7月17日晚間8時許在桃園區民權路上某租屋處之命案，從事性工作死者潘姓女子招攬當年37歲邱姓男子性交易後，邱男因不滿潘女嫌「太短」遂起爭執，邱男隨手拾起租屋處內水果刀朝潘女胸部、右腋下方與背部猛刺3刀，隨後將水果刀丟棄於附近水溝後逃逸，潘女則因失血逾1000cc，最後因失血性休克、血氣胸不治。

▲發生於2000年7月間桃園區凶殺命案，從事性交易的潘姓女子胸部與背部遭人刺殺3刀斃命，桃園警方查獲涉案邱姓男子回至現場協助調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲發生於2000年7月間桃園區凶殺命案，從事性交易的潘姓女子胸部與背部遭人刺殺3刀斃命，桃園警方查獲涉案邱姓男子回至現場協助調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發後，桃園檢警積極緝兇，因刑法第80條追訴權時效規定於案發後歷經2次修法，依現行刑法第80條第1項第1款但書及刑法施行法第8條之2規定，本案殺人罪無追訴權時效消滅問題，依法仍得追訴。

桃園檢警除保全現場各項跡證外，除保全命案現場各項跡證外，廣泛訪查附近商家，調閱多處監視器並傳訊多名證人與聲調通話紀錄，實施通訊監察鎖定特定人員，採集多人檢體進行比對，但苦無關鍵事證，案情未有突破。

▲涉嫌於2000年7月間殺害潘姓女子的邱姓男子，經偵訊後被依殺人罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲涉嫌於2000年7月間殺害潘姓女子的邱姓男子，經偵訊後被依殺人罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事隔22年後，刑事局鑑識中心經由DNA型別比對鑑定，再經檢察官陳嘉義指揮偵辦案，根據現場遺留菸頭、留有精斑衛生紙等證據，仔細過濾後查出與曾有毒品前科邱姓男子DNA吻合，專案小組持搜索票拘提邱男到案，並押至命案現場重新調查，邱男突然坦承犯案不諱。檢察官複訊後，邱男坦承犯行不諱，檢方今天偵查終結，依殺人罪嫌提起公訴，邱被法院裁定繼續收押。

【更多新聞】

►被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　惡男逃22年...一根菸頭讓他栽了

迷戀女乘客！騙要還錢約見面　變態白牌車運將強吻熊抱...下場曝

不滿街友占地搭棚還挑釁　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

►滴...答...滴..答..大金冷暖氣現折最高4000倒數中

ET快訊
變貴了！　台灣HONDA「CR-V、HR-V、Fit」都漲價
快訊／3連霸奧運金牌！　陸選手被驗出禁藥
稀有「天馬神獸」現身！　研究員嗨：真的四不像
台人最愛Google「這2字」！　月搜尋988萬次
LIVE／寒流急凍冷到明年！林飛帆轟黃偉哲鄉愿　郭再欽對幹退
要尪「戴套性侵」烏克蘭女！　俄魔鬼人妻下場慘了
快訊／遭林飛帆轟「集體鄉愿」　黃偉哲回應了
柯文哲打包收拾辦公室！　留下「蔡英文這本書」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

他獨押阿根廷中3.9萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

還是朋友？違停見警「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

鐵道局女官員遭強拍裸照！女特助撂黑幫逼放水　二審加重判賠3百萬

快訊／新莊街友凍死菜園！里長前晚才通報...公部門錯失救援機會

台南議長選舉傳恐嚇！議員遭逼「投自己或缺席」　阻他支持郭信良

瑞芳陰陽海驚見無名屍！手指只剩白骨　警靠大數據分析助死者返家

名醫蘇怡寧挨告遺棄！　父控「賺最多卻拒探病母」只盼他回家　

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

阿妹現身籃網隊球場

陳奕迅「台上捲腹1分鐘」喘到後悔了！　見到很多漂亮男生：不小心講出喜好XD

好奇汪陪洗車突然開窗！　見奴才被噴濕秒躲副座下

妹子在宿舍教畫「普妹妝」　超可愛旁白！網：是正妹

簡嫚書未婚懷孕..信教爸爆氣　婚禮「她假髮掉落露禿頭」大崩潰

他獨押阿根廷中3.9萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

金門縣府前恐怖車禍！汽車撞飛機車畫面曝　母遭撞暈...女兒嚇哭

還是朋友？違停見警「丟包毒品」車上3男女猛互推　下場全慘了

被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

鐵道局女官員遭強拍裸照！女特助撂黑幫逼放水　二審加重判賠3百萬

快訊／新莊街友凍死菜園！里長前晚才通報...公部門錯失救援機會

台南議長選舉傳恐嚇！議員遭逼「投自己或缺席」　阻他支持郭信良

瑞芳陰陽海驚見無名屍！手指只剩白骨　警靠大數據分析助死者返家

名醫蘇怡寧挨告遺棄！　父控「賺最多卻拒探病母」只盼他回家　

被罰站？黑狗「被關在廁所」發抖緊盯馬桶　旁邊出現一隻陌生鵝

退休日子太無聊？　中高齡人力創造退休後「第2曲線」

醫師自爆打「干擾素」出奇效！　接診逾4000病人未感染新冠

他獨押阿根廷中3.9萬...彩券被偷走　賊兌獎被逮硬拗「我買的」

盤點6間五星飯店 ！開箱全台唯一無邊際泳池　絕美山景房賞無盡雲海

家事移工1／1起可在雇主家自主防疫　快篩陰可工作

楊祐寧現身《營業中》攝影機都拍他！　鬼鬼心花怒放：炎亞綸不帥了

示警大陸第四針「務必換疫苗」　曾光：不能再用滅活疫苗了

疑電線走火！香火鼎盛包公廟暗夜大火　鄉民盼重建

拍攝者不救！4歲童亂爬「卡娃娃機洞口」痛哭　爸媽看到笑瘋

社會熱門新聞

新竹吐血亡媽留獨子逆轉　「清寒證明」超意外

吳怡農拜會里長遇車禍　跪地護人畫面曝

即／苗栗機車碰撞連結板車　騎士上身遭輾碎慘死

三重男偷200萬被7人圍毆　頭重創慘死

台南經發局長涉貪　超狂背景起底

OL稱被逼與人夫同事外遇　1原因慘輸

陳凱凌涉貪羈押　坦承收錢接受性招待

毛豆吃過的再上桌　涓豆腐出大包急下架

情敵穿內褲躺前妻家　醋男殺紅眼吊門把勒死他

人夫傳裸照！小三纏綿嬌喊：今天用的很開心

人夫愛「喝茶吃魚」　慘被淨身出戶

蘇怡寧遭控逃漏稅　親妹檢舉被當顧問人頭

加油站員工勸阻不要抽菸　竟慘遭車主一頓痛毆

「10公尺巨石」壓爛濟公廟　廟公驚恐爬出瓦礫堆

更多熱門

相關新聞

不滿街友占地搭棚　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

不滿街友占地搭棚　桃園男持菜刀狂砍14刀險奪命

曾有傷害前科的桃園市彭姓男子，因黎姓男子在住家前以帆布搭建簡易棚架居住，還常以言語挑釁，彭男心生不滿，今年11月間某日凌晨，手持菜刀朝黎男頸部以上部位連續砍殺14刀，導致右耳等多處嚴重撕裂傷，彭男行兇後逕自逃離現場，路過民眾發現黎男受傷後報警送醫急救撿回一命；桃園地檢署複訊時，彭男坦承犯行，檢方偵結依殺人未遂罪嫌提起公訴。

不滿鬧鐘作響痛毆租客致死　莽男逃亡18小時落網

不滿鬧鐘作響痛毆租客致死　莽男逃亡18小時落網

約按摩女出場　最後一刻「抽套」挨告

約按摩女出場　最後一刻「抽套」挨告

尪傳援交行話「1S」被抓包！送妻房產仍挨告

尪傳援交行話「1S」被抓包！送妻房產仍挨告

不滿被按喇叭攔車又敲裂玻璃　莽男慘吃3罪

不滿被按喇叭攔車又敲裂玻璃　莽男慘吃3罪

關鍵字：

莽男性交易水果刀賣淫女3刀斃命22年前命案

讀者迴響

熱門新聞

20歲網美遭挖眼拔舌虐殺！裝死忍受兇手洩慾

維修設備跌熔爐　鋼鐵廠技師慘死

10縣市急凍不到6度　元旦連假天氣曝光

女童遭活埋找嘸屍！通靈女施法拉魂秒出土

蔡英文遭爆嫌國安會議：好無聊快睡著了

女兒出櫃、出家遭歧視 媽做法讓千人感動

史丹利淚灑直播引爆PTT討論…

2023上半年星象超級動盪！唐綺陽：民心改變

LINE HUB預計明年2月停止服務　由LINE TODAY首頁取代

詹雅雯突宣布「離開台灣」！

C羅變簽7年約　總價將破456億台幣

冷成凍番薯！2地明日恐爆「6°C急凍低溫」

有洋蔥！300組搶低價房　和尚屋主減價只賣他

男友前戲超硬「一到洞口秒軟」　女友崩潰：才23歲

台灣哪縣市「還沒去過？」　PTT點名了！

更多

最夯影音

更多
挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！

挑戰雲海上做空中瑜伽　無人機拍超唯美畫面！
孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

孔雪兒吃魚子醬「男星集體大笑」　要她「伸舌頭舔」..SpeXial熊梓淇發聲

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

跑馬拉松喊老婆穿雨衣　還告白：沒有妳很寂寞

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

誰准妳跟我主人親親了！　醋狗猛伸舌亂入情侶唇間

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

嗩吶吹《追光者》變追思　經典搖滾神曲竟意外適合

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面