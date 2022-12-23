被嫌「太短」3刀刺死賣淫女　逃22年因1根菸頭落網...惡男起訴

▲發生於2000年7月間桃園區凶殺命案，從事性交易的潘姓女子胸部與背部遭人刺殺3刀斃命，桃園警方查獲涉案邱姓男子到現場。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

發生於2000年7月間桃園市凶殺命案，從事性交易潘姓女子被發現陳屍租屋處，右胸、右腋與背部被刺3刀斃命，桃園警方當時雖成立專案小組緝凶，但因欠卻目擊者等證據致使遲遲無法查到真兇。刑事局鑑識中心與桃園警方專案小組根據現場遺留菸頭、含有精斑衛生紙等證據，過濾後確認邱姓男子涉有重嫌，報請桃園地檢署指揮偵辦，本月14日持搜索票拘提到案，邱男一度否認但赴現場時卻突然坦承犯行，桃檢複訊後今（23）日偵結，依殺人罪嫌起訴，邱被裁定繼續收押。

檢警調查，發生於2000年7月17日晚間8時許在桃園區民權路上某租屋處之命案，從事性工作死者潘姓女子招攬當年37歲邱姓男子性交易後，邱男因不滿潘女嫌「太短」遂起爭執，邱男隨手拾起租屋處內水果刀朝潘女胸部、右腋下方與背部猛刺3刀，隨後將水果刀丟棄於附近水溝後逃逸，潘女則因失血逾1000cc，最後因失血性休克、血氣胸不治。

▲發生於2000年7月間桃園區凶殺命案，從事性交易的潘姓女子胸部與背部遭人刺殺3刀斃命，桃園警方查獲涉案邱姓男子回至現場協助調查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

案發後，桃園檢警積極緝兇，因刑法第80條追訴權時效規定於案發後歷經2次修法，依現行刑法第80條第1項第1款但書及刑法施行法第8條之2規定，本案殺人罪無追訴權時效消滅問題，依法仍得追訴。

桃園檢警除保全現場各項跡證外，除保全命案現場各項跡證外，廣泛訪查附近商家，調閱多處監視器並傳訊多名證人與聲調通話紀錄，實施通訊監察鎖定特定人員，採集多人檢體進行比對，但苦無關鍵事證，案情未有突破。

▲涉嫌於2000年7月間殺害潘姓女子的邱姓男子，經偵訊後被依殺人罪嫌起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

事隔22年後，刑事局鑑識中心經由DNA型別比對鑑定，再經檢察官陳嘉義指揮偵辦案，根據現場遺留菸頭、留有精斑衛生紙等證據，仔細過濾後查出與曾有毒品前科邱姓男子DNA吻合，專案小組持搜索票拘提邱男到案，並押至命案現場重新調查，邱男突然坦承犯案不諱。檢察官複訊後，邱男坦承犯行不諱，檢方今天偵查終結，依殺人罪嫌提起公訴，邱被法院裁定繼續收押。

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